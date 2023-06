iOS 16.5.1 do pobrania. Co nowego wnosi aktualizacja dla iPhone’ów?

iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 i macOS 13.4.1 to nowe uaktualnienia dla urządzeń Apple. Aktualizacja wprowadza poprawki błędów, które związane są z adapterem Lightning. Ponadto oprogramowanie iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 oraz macOS 13.4.1 rozwiązuje pewne problemy powiązane z lukami z zakresu bezpieczeństwa.

iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 i macOS 13.4.1 to uaktualnienia, które Apple udostępniło zgodnie z przewidywaniami. Tym razem jest to pomniejsza aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, iPadów oraz Maców. Nie znajdziemy tu nowości. Firma wprowadziła tu poprawki różnych błędów i problemów, które zidentyfikowano. Zobaczmy, co nowego tu znajdziemy.

Aktualizacja iOS 16.5.1 – co nowego

To uaktualnienie zawiera ważne poprawki zabezpieczeń i jest zalecane dla wszystkich użytkowników. Usuwa także problem, który uniemożliwiał ładowanie przy użyciu przejściówki ze złącza Lightning na złącze USB 3 aparatu.

Część funkcji może nie być dostępna we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć na tej stronie.

iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 i macOS 13.4.1 to aktualizacje, które rozwiązują dwa poważne problemy z zabezpieczeniami. Pierwszy dotyczy WebKit, a drugi związany jest z kernelem. Z instalacją nowych wersji oprogramowania lepiej się nie wstrzymywać. Można je pobrać po udaniu się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia.

źródło: opracowanie własne