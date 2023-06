iOS 15.7.7 i iPadOS 15.7.7 dostępne. Co nowego wnosi aktualizacja?

iOS 15.7.7 i iPadOS 15.7.7 to nowe aktualizacje dla iPhone’ów i iPadów. Co nowego tu znajdziemy? Niestety nowości zabrakło, bo Apple skupiło się jedynie na usunięciu znalezionych błędów. Są to poprawki związane z zabezpieczeniami. Uaktualnienia iOS 15.7.7 i iPadOS 15.7.7 są już dostępne do pobrania dla wszystkich.

iOS 15.7.7 i iPadOS 15.7.7 to uaktualnienia, które trafiają na starsze urządzenia tuż po wersji z numerkiem 15.7.6. Są to nowe łatki dla użytkowników iPhone’ów oraz iPadów starszych generacji, które nie otrzymały łatki 16.5.1. Co nowego tu znajdziemy? Nowości pozostawiono dla większej aktualizacji. Natomiast w tych skupiono się na poprawkach błędów. Wykaz zmian widoczny jest poniżej.

Aktualizacja iOS 15.7.7 i iPadOS 15.7.7 – co nowego / wykaz nowości

To uaktualnienie zawiera ważne poprawki zabezpieczeń i jest zalecane dla wszystkich użytkowników.

Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod tym adresem.

iOS 15.7.7 oraz iPadOS 15.7.7 są już dostępne do zainstalowania. Można je pobrać udając się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Pamiętając o tym, że bateria urządzenia przed instalacją musi być naładowana w co najmniej 50 proc. (lub też 20 proc. przy podłączonej ładowarce). Nowości tu nie ma, bo producent skupił się na rozwiązaniu problemów związanych z zabezpieczeniami, co jednak jest również bardzo ważne. W ten sposób usunięto kilka poważnych błędów.

