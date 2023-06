iPhone 15 zapewni lepszą integrację z Apple Vision Pro

iPhone 15 to nowa seria smartfonów Apple, która zbliża się wielkimi krokami. Dowiadujemy się, że telefony zapewnią lepszą kompatybilność z headsetem Vision Pro. Ta integracja w modelach iPhone 15 ma być realizowana przez nowy chip UWB. Będzie on wykonany w nowocześniejszym procesie w rozmiarze 7 nm.

iPhone 15 zostanie zaprezentowany za kilka miesięcy. Za nami oficjalna zapowiedź headsetu Vision Pro, który jest nowym produktem w ofercie marki. Teraz dowiadujemy się, że pomiędzy dwoma urządzeniami zostanie zapewniona lepsza integracja. Informacje na ten temat przekazał analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu firmy.

Vision Pro to autonomiczny headset, a więc w rzeczywistości do pracy nie potrzebuje telefonu czy komputera. Ma własne oprogramowanie oraz podzespoły. iPhone jest jednak niezbędny do wstępnej konfiguracji sprzętu. Nie wiadomo na razie, na czym dokładnie ma polegać wspomniana lepsza integracja pomiędzy urządzeniami.

Integracja iPhone 15 z Apple Vision Pro dzięki nowemu UWB

Wiemy jednak, że wspomniana lepsza integracja pomiędzy smartfonami iPhone 15 oraz headsetem Apple Vision Pro ma zostać zapewniona poprzez nowy chip UWB (Ultrawide Band). Zostanie on wykonany w litografii 7 nm. Dla porównania dotychczasowy był produkowany w procesie w rozmiarze 16 nm. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać.

