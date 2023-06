Apple Music — nowości, które aplikacja otrzyma wraz z iOS 17

Apple Music to aplikacja, która wraz z iOS 17 otrzyma nowe funkcje. Wśród nowości jest SharePlay dla CarPlay, wspólne playlisty czy płynne przejścia pomiędzy słuchaną muzyką. Część z opcji dotyczy nie tylko iOS 17, bo Apple Music otrzyma je również na innych platformach, jak komputery Mac z systemem macOS.

Przeprojektowany interfejs użytkownika

Aplikacja Apple Music wraz z aktualizacją do iOS 17 otrzyma przeprojektowany interfejs użytkownika. Drobne zmiany pojawiają się w różnych obszarach oprogramowania. Na pewno warto tu wspomnieć o wsparciu dla pełnoekranowych animowanych okładek albumów w odtwarzaczu multimedialnym, co płynnie łączy się z elementami do sterowania muzyką. Sam player po zminimalizowaniu przybiera efekt głębi.

SharePlay w CarPlay

Jeśli korzystacie z funkcji CarPlay oraz SharePlay, to wraz z iOS 17 czekają was ciekawe nowości obejmują aplikację Muzyka. Apple Music na interfejsie w samochodzie otrzyma obsługę współdzielenia muzyki, co ułatwi wspólne słuchanie. Służy do tego nowa ikonka, którą widać na poniższym renderze.

Apple Music z iOS 17 otrzyma wspólne playlisty

Jedna z przyszłych aktualizacji wniesie do Apple Music wspólne playlisty. Dzięki temu kilku użytkowników będzie mogło układać listy z muzyką. W momencie, gdy któryś z nich doda utwór, to obok niego pojawi się jego zdjęcie profilowe. Nie zabraknie też możliwości reagowania z użyciem emotek. Ta funkcja ma pojawić się później w tym roku, a więc pewnie wraz z uaktualnieniem iOS 17.1 lub 17.2.

Crossfade

Apple Music z aktualizację do iOS 17 otrzyma także crossfade. To funkcja, którą znamy z innych aplikacji do muzyki i w końcu zagości także na iPhone’ach. Niestety na razie sprawia jeszcze problemy. Próba jej włączenia najczęściej skutkuje awarią oprogramowania. Tak więc gigant z Cupertino musi jeszcze nad tym trochę popracować.

Wsparcie dla kamery w karaoke

Funkcja Apple Music Sing nie jest nowa, ale wraz z iOS 17 otrzyma ciekawą nowość. To wsparcie dla kamery w trybie karaoke. Działa to na zasadzie sparowania iPhone’a lub iPada z komputerem Mac czy Apple TV i wtedy aparat pierwszych z wymienionych urządzeń używany jest do rejestrowania czynności w trakcie śpiewania.

iOS 17 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która zostanie udostępniona we wrześniu tego roku. Obecnie dostęp do pierwszej wersji beta mają deweloperzy aplikacji. Natomiast publiczny program pilotażowy ma rozpocząć się w przyszłym miesiącu.

