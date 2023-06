iOS 17 wprowadza nowości dla AirDrop. Oto najciekawsze z nich

iOS 17 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która wprowadza wiele nowości. Obejmują one funkcję AirDrop, dla której przygotowano nowe opcje. Wśród nich jest NameDrop. Zobaczmy sobie, jakie nowości Apple wdrożyło do iOS 17 z myślą o funkcjonalności o nazwie AirDrop. Na część z nich poczekamy dłużej.

iOS 17 to aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która obecnie znajduje się na etapie beta testów. Apple wprowadziło tu wiele nowości, które obejmują różne obszary oraz funkcje. Także AirDrop, które służy do szybkiego udostępniania danych oraz informacji. Zobaczmy sobie, co nowego tu znajdziemy.

NameDrop

Wśród najważniejszych nowości dla AirDrop z aktualizacji iOS 17 jest NameDrop, czyli opcja pozwalająca na szybkie udostępnianie kart kontaktów pomiędzy dwoma urządzeniami. Wystarczy je tylko do siebie zbliżyć i po chwili będzie można dokonać wymiany. Opcja będzie działać pomiędzy dwoma znajdującymi się obok siebie iPhone’ami. Będzie też możliwe zbliżenie telefonu do smartwatcha Apple Watch, który będzie musiał mieć zainstalowane oprogramowanie w postaci watchOS 10.

AirDrop przez internet

AirDrop to funkcja, która pozwala na szybkie przesyłanie plików lokalnie pomiędzy znajdującymi się w pobliżu urządzeniami. Apple wraz z iOS 17 postanowiło to zmienić i oddalenie dwóch sprzętów od siebie w końcu nie będzie powodowało przerwania w przesyłaniu danych. Proces ma być wtedy kontynuowany przez internet. W tym celu nadawca i odbiorca będą jednak musieli być zalogowani na własnych sprzętach kontem iCloud. Warto dodać, że ta opcja ma pojawić się później w tym roku, a więc pewnie wraz z uaktualnieniem z numerkiem 17.1 lub 17.2.

iOS 17 wprowadza nowości dla SharePlay

SharePlay to funkcja, którą Apple dodało w zeszłym roku. Wraz z aktualizacją iOS 17 zostanie wprowadzona zmiana powiązana z AirDrop. Mowa o samej inicjalizacji dla tej funkcji, która ma być uruchamiana po zbliżeniu dwóch iPhone’ów do siebie. Przy okazji opracowano odpowiednie API, co pozwala na wykorzystanie tych nowości w aplikacjach deweloperów trzecich.

Nowy sposób inicjalizacji funkcji

iOS 17 ułatwia korzystanie z AirDrop na iPhone’ach. Wystarczy tylko zbliżyć do siebie dwa telefony. Podobnie jak to jest w przypadku korzystania z NameDrop i voila. Do tej pory trzeba było inicjować funkcję poprzez menu udostępniania, ale teraz będzie to znacznie wygodniejsze.

Aktualizacja iOS 17 na razie dostępna jest w wersji poglądowej dla deweloperów oprogramowania. W przyszłym miesiącu Apple planuje uruchomić publiczny program pilotażowy i wtedy z nowych opcji będą mogli skorzystać wszyscy chętni właściciele iPhone’ów. Natomiast finalne uaktualnienie ma zostać udostępnione we wrześniu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać.

źródło: opracowanie własne