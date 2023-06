Apple M2 Ultra z nowych Mac Studio i Pro w benchmarkach. Procesor ma moc

Apple M2 Ultra to nowy procesor, który trafił do odświeżonych komputerów Mac Studio i Pro. Chip jest naprawdę wydajny, czego dowodzą pierwsze benchmarki układu. SoC oferuje dużą moc. Zobaczmy sobie, jakie testy przeszedł Apple M2 Ultra i na jaką wydajność mogą liczyć właściciele nowych Maców Studio oraz Pro.

Apple M2 Ultra to nowy chip z logo nadgryzionego jabłka, który trafił do nowych komputerów Mac Studio i Pro. Tak naprawdę jest to połączenie dwóch chipów Max. Co oferuje nowy SoC i jaką ma wydajność? To ujawniają pierwsze benchmarki układu znalezione w sieci. Zobaczmy sobie, co to za testy.

Benchmarki Apple M2 Ultra ujawniają dużą wydajność

Apple M2 Ultra to bardzo mocny procesor oparty na mikroarchitekturze ARM. Benchmarki przeprowadzone w teście Geekbench 6 ujawniają nam dużą wydajność. W teście jednego rdzenia SoC wykręcił blisko 3 tys. punktów. Natomiast testy na wielu rdzeniach poskutkowały wynikiem na poziomie prawie 22 tys. punktów. Jest więc naprawdę nieźle, ale spróbujmy znaleźć bazę odniesienia.

Procesor Apple M2 Ultra w przypadku wydajności rdzeni CPU oferuje około 20 proc. lepsze wyniki w porównaniu do chipu z poprzedniego komputera Mac Studio. Pokrywa się to więc z informacjami, które w trakcie prezentacji ujawnił sam producent. Jest to też około dwa razy lepsza wydajność w porównaniu do 28-rdzeniowego procesor Intel Xeon W z poprzedniego Maca Pro. Tam jednak ceny zaczynały się od 12999 dol. (w przypadku konfiguracji z wymienionym Xeonem). Natomiast w tym roku jest to od 6999 dol., a więc znacznie mniej.

Chip Apple M2 Ultra ma również znacznie mocniejszy układ GPU. Jego wczesne testy wykazały wydajność na poziomie w przedziale pomiędzy kartami graficznymi Nvidia GeForce RTX 4700 Ti a 4800, choć bliżej mu do tej pierwszej. Co nie zmienia faktu, że jest to nadal bardzo duża wydajność, którą będzie można wykorzystać także w grach komputerowych. Tym bardziej, że macOS Sonoma wprowadzi nowy, zoptymalizowany pod kątem rozgrywki tryb gier.

Mocna specyfikacja techniczna

Apple M2 Ultra to procesor, którego specyfikacja techniczna jest naprawdę konkretna. SoC składa się z nawet 192 rdzeni CPU oraz ma układ GPU mający do 76 rdzeni. Następnie mamy kontroler pamięci o przepustowości do 800 GB/s, który współpracuje z nawet 192 GB zunifikowanej pamięci, czyli współdzielonej pomiędzy CPU oraz GPU. Nie zabrakło także nowego Neural Engine z 32 rdzeniami i o 40 proc. większej mocy obliczeniowej w porównaniu do poprzednika.

Obecnie trwa przedsprzedaż nowych komputerów Mac Studio i Pro z chipem Apple M2 Ultra. Wiemy, że mają one trafić na rynek oraz w ręce pierwszych klientów już 13 czerwca. Ceny pierwszego zaczynają się od 1999 dol. (z układem Max) lub 3999 dol. (dla wersji z Ultra) oraz 6999 dol. (Mac Pro).

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods