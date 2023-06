macOS Sonoma beta już jest. Najlepsze nowe funkcje i triki

macOS Sonoma beta to poglądowa wersja nowego systemu Apple dla Maców. Wybraliśmy najciekawsze nowe funkcje oraz triki, które wprowadza aktualizacja. Wraz z macOS Sonoma beta można korzystać z widżetów na biurku czy przypinać aplikacje webowe z Safari do docka. Zobaczmy, co nowego jeszcze tu znajdziemy.

macOS Sonoma beta to poglądowa edycja nowego systemu operacyjnego dla komputerów Mac. Apple zaprezentowało go kilka dni temu. Obecnie dostęp do oprogramowania mają deweloperzy, ale już w lipcu ruszy publiczny program pilotażowy. Tymczasem zobaczmy sobie najciekawsze nowe funkcje i triki z tej aktualizacji software.

Widżety z iPhone’a na biurku

Jedną z najważniejszych nowości w macOS Sonoma beta jest możliwość korzystania z widżetów bezpośrednio na biurku. Co ważne są to te same interaktywne elementy, które wraz z iOS 17 Apple wprowadziło do iPhone’ów. Funkcja działa na zasadzie Continuity. Firma oferuje dostęp poprzez specjalną galerię, w której zgromadzono wszystkie dostępne widżety. Do wyboru są trzy różne rozmiary.

Tryb gier

Jedną z najważniejszych nowych funkcji w macOS Sonoma beta jest nowy tryb gier. Odpowiada on za optymalizowanie Maca z chipami z serii M w trakcie rozgrywki, co pozwala na zwiększenie wydajności i klatek obrazu. Przy okazji Apple zapowiedziało liczne tytuły, które zmierzają na komputery z jego oprogramowaniem. Wsród nich jest Death Stranding: Director’s Cut, co potwierdził sam Hideo Kojima.

Aplikacje webowe ze skrótami na docku

macOS Sonoma beta wprowadza różne nowości dla przeglądarki Safari. Wśród ciekawych trików na pewno warto wspomnieć o nowej opcji dla aplikacji webowych, co pozwoli na znacznie szybszy dostęp do nich bezpośrednio z biurka. Jest to możliwość przypinania skrótów do stron internetowych bezpośrednio do docka, co widać na załączonym niżej zrzucie ekranowym.

Profile w przeglądarce Safari

Jedną z najważniejszych nowości w przeglądarce Safari z macOS Sonoma jest możliwość tworzenia profili przeglądania. W ten sposób można odpowiednio dostosować aplikację pod kątem różnych aktywności, jak rozrywka czy praca. Dzięki temu można zapanować nad porządkiem ze skrótami do najczęściej użytkowanych stron internetowych czy wiele więcej.

Nowe wygaszacze ekranu

Apple wraz z macOS Sonoma beta wprowadziło do systemu także nowe wygaszacze ekranu. Do wyboru są kategorie krajobrazu, pejzażu miejskiego, podwodnego czy ziemi, a więc jest w czym wybierać. Warto dodać, że część z nich to nowe w slow-motion, a więc z efektem, który znamy już z Apple TV.

macOS Sonoma beta wkrótce dla wszystkich

Obecnie macOS Sonoma beta jest dostępny dla deweloperów oprogramowania. W trakcie WWDC 2023 Apple potwierdziło, że publiczny program pilotażowy mowych systemów operacyjnychn ruszy w przyszłym miesiącu. Wtedy nowy OS będzie mógł wypróbować każdy chętny właściciel zgodnego Maca. Pamiętając o tym, że jest to edycja poglądowa nowego software i może zawierać błędy. Finalna aktualizacja zostanie pewnie udostępniona w październiku.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne