tvOS 17 beta dla Apple TV. Co nowego i jakie nowości wraz z aktualizacją?

tvOS 17 beta to nowa aktualizacja dla Apple TV, która na razie znajduje się w fazie rozwojowej. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie brakuje i firma przygotowała różne zmiany. Wraz z uaktualnieniem tvOS 17 beta pojawia się wsparcie dla FaceTime wraz z funkcją Center Stage czy aplikacje do wideokonferencji.

tvOS 17 beta to poglądowe oprogramowanie dla urządzeń z serii Apple TV, które zaprezentowano wraz z macOS 14, watchOS 10 oraz iOS i iPadOS 17. Finalna aktualizacja zostanie udostępniona dopiero za kilka miesięcy. Jednak najważniejsze nowości oraz zmiany są już znane. Zobaczmy sobie, co nowego wprowadza to uaktualnienie.

Aktualizacja tvOS 17 beta dla Apple TV – co nowego

tvOS 17 beta wprowadza aplikację FaceTime na duże ekrany. Dzięki temu będzie można prowadzić wideorozmowy czy nawiązywać połączenia audio z poziomu dużego ekranu. Natomiast dzięki wsparciu dla funkcji Center Stage kadry będą odpowiednio dobierane nawet w tracie ruchów użytkowników. Nie zabraknie też wygodnego przełączania połączeń pomiędzy innymi urządzeniami z logo nadgryzionego jabłka, jak iPhone’ami oraz iPadami. Ponadto dodano w Apple TV wsparcie dla innych komunikatorów i wśród nich wymieniono Webex od Cisco czy Zooma.

Aktualizacja tvOS 17 beta wprowadza też funkcję Apple Music Sing. Dzięki temu na ekranie telewizora podłączonego do Apple TV będą wyświetlane teksty piosenek, które będzie można samemu śpiewać. Nowości obejmują też nowe centrum kontroli, które daje prosty dostęp do informacji oraz wybranych ustawień. Wszystko to dobierane jest w zakresie preferencji użytkowników.

Są też inne nowości

Aktualizacja tvOS 17 wprowadza także inne nowości dla Apple TV. Na pewno warto tu wymienić nowe wygaszacze ekranów czy integrację pilota. Dodano też wsparcie dla formatu Dolby Vision 8.1 czy udoskonalenia obejmujące platformę Fitness+.

Finalne uaktualnienie tvOS 17 we wrześniu

tvOS 17 beta jest na razie poglądową wersją nowego oprogramowania. Obecnie dostęp do niego mają deweloperzy aplikacji, którzy już teraz mogą zapoznać się z nowościami oraz zmianami. Natomiast publiczny program pilotażowy zostanie uruchomiony w przyszłym miesiącu. Natomiast sfinalizowane uaktualnienie dla wszystkich użytkowników powinno być gotowe we wrześniu. Wraz z pozostałymi systemami, które firma zapowiedziała w trakcie WWDC 2023. Wiemy, że software trafi zarówno na Apple TV 4K, jak i tańszy model HD. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać.

źródło: opracowanie własne