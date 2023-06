iPadOS 17 beta — najważniejsze nowości i zmiany w systemie Apple

iPadOS 17 beta to duża aktualizacja oprogramowania dla tabletów iPad, która obecnie znajduje się w fazie poglądowej. Co nowego tu znajdziemy? Uaktualnienie wprowadza liczne zmiany oraz nowości. Apple planuje udostępnić iPadOS 17 beta w ramach publicznego programu pilotażowego już w przyszłym miesiącu.

iPadOS 17 to aktualizacja oprogramowania, którą Apple zaprezentowało w trakcie WWDC 2023. Wraz z nią tablety iPad otrzymają liczne nowości oraz zmiany. W tym artykule zebraliśmy w jednym miejscu najciekawsze z nich. Zobaczmy sobie, co nowego tu znajdziemy.

Aktualizacja iPadOS 17 beta — nowości i zmiany

iPadOS 17 beta wprowadza nowy ekran blokady, który można w szerokim stopniu personalizować. Podobnie jak to stało się możliwe przy okazji wydania iOS 16 dla iPhone’ów. Użytkownik może dostosowywać wygląd kolorów, czcionek i innych elementów na zablokowanym ekranie. Następnie mamy nowe widżety, które stały się interaktywne. To pozwala na wykonanie różnych akcji poprzez jedno dotknięcie. Apple oddało w ręce deweloperów nowe narzędzia, które pozwolą im na dodanie podobnej funkcjonalności we własnych aplikacjach.

Apple w iPadOS 17 beta wprowadziło też liczne nowości w aplikacji Wiadomości. Zmiany obejmują możliwość tworzenia animowanych naklejek ze zdjęć. Następnie mamy nową szufladę dla nalepek, gdzie można łatwo znaleźć i wskazać wybrane elementy. Dodano też nowe podpowiedzi, które prezentowane są na podstawie kontekstu rozmowy czy aktualizowanie lokalizacji na żywo.

iPadOS 17 wprowadza także udoskonalenia obejmujące aplikację FaceTime, gdzie dodano możliwość zostawiania nagrań audio i wideo. Następnie mamy lepsze kadrowanie z wykorzystaniem funkcji Center Stage. Apple wprowadziło też usprawnienia dla przeglądarki internetowej Safari i tutaj warto wspomnieć o profilach, co pozwala na przeglądanie zasobów sieci na różne sposoby.

Aktualizacja iPadOS 17 beta zawiera także liczne pomniejsze udoskonalenia oraz nowości. Na pewno warto tu wymienić lepsze wsparcie dla plików w formacie PDF, nowe narzędzia i opcje w aplikacji FreeForm, prostszą aktywację Siri, gdzie pozbyto się z komendy frazy Hey czy więcej możliwości dla technologii AirPlay.

Uaktualnienie dla tabletów Apple iPad jesienią

Apple zamierza udostępnić finalną wersję aktualizacji iPadOS 17 jesienią tego roku. Pewnie nastąpi to we wrześniu, gdy firma udostępni też inne uaktualnienia. Obecnie dostęp do poglądowej wersji beta mają deweloperzy aplikacji. Publiczny program pilotażowy ma ruszyć w przyszłym miesiącu. Oprogramowanie będzie dostępne dla iPadów z poniższej listy.

iPad (6. generacji i nowsze)

iPad Mini (5. generacji i nowsze)

iPad Air (3. generacji i nowsze)

iPad Pro (2. generacji i nowsze)

źródło: opracowanie własne