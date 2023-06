iOS 17 beta pozwala zmienić zdjęcia w animowane naklejki

iOS 17 beta to poglądowa aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadza liczne nowości. Obejmują one także aplikację Zdjęcia. Nowa funkcja pozwala tworzyć animowane naklejki na podstawie zaznaczonego na fotce motywu. Zobaczmy sobie, jak można to zrobić w iOS 17 beta poprzez kilka dotknięć palcem na ekranie.