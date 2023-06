watchOS 10 dla Apple Watch to wiele nowości. Co nowego wraz z aktualizacją?

watchOS 10 to duża aktualizacja oprogramowania dla zegarków Apple Watch. Wraz z nią smartwatche z logo nadgryzionego jabłka otrzymają liczne nowości. Są to m.in. inteligentny stos czy nowy sposób nawigowania. Zobaczmy sobie, co nowego wnosi watchOS 10 oraz kiedy Apple udostępni finalne uaktualnienie.

watchOS 10 to aktualizacja dla Apple Watch, która została zaprezentowana zgodnie z oczekiwaniami. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie brakuje i widzimy, że firma na ten rok przygotowała naprawdę sporo zmian. Obejmują one różne obszary oprogramowania. Rzućmy sobie na to okiem.

Co nowego w watchOS 10 dla Apple Watch

watchOS 10 to aktualizacja, która wprowadza na smartwatche Apple Watch naprawdę sporo nowości. Firma przeprojektowała aplikacje, które jeszcze lepiej wykorzystują dostępne miejsce na ekranie. Dzięki temu można zobaczyć więcej, ale i też uzyskać więcej możliwości z zakresu dostępu do różnych funkcji. Następnie mamy inteligentny stos, który daje prosty i wygodny dostęp do informacji bezpośrednio z jakiejkolwiek tarczy poprzez nowe widżety. Wystarczy tylko skorzystać z cyfrowej koronki.

Aktualizacja watchOS 10 wprowadza także dwie nowe tarcze. Są to Paleta i Snoopy. Następnie mamy nowe funkcje opracowane z myślą o jeździe na rowerze. Zapewni to lepsze pomiary czy opcję wykrywania upadków, do których to też przecież może dojść. Zegarki Apple Watch będą mogły lepiej wykrywać tego typu feralne zdarzenia.

watchOS 10 to również szybszy dostęp do centrum kontroli. Jest to teraz możliwe z poziomu dowolnej aplikacji i następuje po wciśnięciu bocznego przycisku. Nowością jest NameDrop, co pozwala na proste udostępnianie informacji kontaktowych pomiędzy urządzeniami Apple. Wystarczy tylko zbliżyć zegarek do iPhone’a.

Uaktualnienie do watchOS 10 wprowadza też całe mnóstwo pomniejszych nowości, które obejmują różne obszary oprogramowanie oraz funkcje, w tym aplikację Leki, wybrane treningi, mapy offline, interfejsy API i wiele więcej. Uaktualnienie obecnie dostępne jest dla deweloperów aplikacji we wczesnej wersji beta. Publiczny program pilotażowy ma ruszyć w lipcu. Wtedy aktualizację będą mogli zainstalować wszyscy chętni właściciele zegarków Apple Watch.

Nowości trafią na te smartwatche

Finalna wersja watchOS 10 zostanie udostępniona przez Apple we wrześniu. Wtedy aktualizacja trafi na wymienione niżej smartwatche z logo nadgryzionego jabłka:

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Ultra

źródło: opracowanie własne