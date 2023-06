macOS 14 Sonoma — co nowego w systemie? Najważniejsze nowości

macOS 14 Sonoma to nowy system operacyjny Apple dla komputerów Mac. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie brakuje i te obejmują m.in. interaktywne widżety, nowe wygaszacze ekranu czy tryb gier. Aktualizacja macOS 14 Sonoma ma być dostępna do pobrania dla wszystkich użytkowników Maców jesienią tego roku.

macOS 14 Sonoma to system operacyjny dla komputerów Mac, którego premiera odbyła się zgodnie z oczekiwaniami. Apple zaprezentowało oprogramowanie i jego najważniejsze nowości w trakcie keynote otwierającego konferencję WWDC 2023. Zobaczmy sobie, co nowego znajdziemy w tej aktualizacji. Zebraliśmy najważniejsze zmiany w jednym miejscu.

Aktualizacja macOS 14 Sonoma – co nowego

Nowości w macOS 14 Sonoma nie brakuje. Apple w nowym systemie operacyjnym dla komputerów Mac wprowadziło widżety, które są interaktywne. W ten sposób można je umieścić bezpośrednio na biurku i korzystać z oprogramowania na nowy sposób. Wybór elementów jest możliwy bezpośrednio z galerii. Podobnie to wygląda na iPhone’ach z iOS.

Następnie mamy tryb gier, który opracowano z myślą o Macach z Apple Silicon. Dzięki temu macOS 14 Sonoma pozwala na zwiększenie wydajności w trakcie rozgrywki. Przy okazji oferuje mniejsze opóźnienia czy lepsze efekty wizualne w trakcie grania. Wśród nowości mamy też nowe wygaszacze ekranu, którą są animowane i prezentują sceny z różnych zakątków świata.

macOS 14 Sonoma wprowadza też liczne usprawnienia w zakresie trybu konferencji. Wśród nich jest wygodniejsze współdzielenie ekranu czy reakcje. Wszystko to ma sprawić, że interakcje z innymi ludźmi będą jeszcze lepsze. Nie zabrakło też nowości dla Safari. Są to ulepszone przeglądanie prywatne z zaawansowanymi zabezpieczeniami przed śledzeniem i pobieraniem odcisków palców, profilami do zorganizowanego przeglądania oraz możliwością tworzenia aplikacji internetowych ułatwiających dostęp do ulubionych witryn.

Inne nowości

macOS 14 Sonoma wprowadza też liczne inne nowości. Na pewno warto tu wspomnieć o prostszej komendzie do wywoływania Siri, gdzie Apple pozbyło się frazy Hey. Następnie mamy ulepszenia z zakresu obsługi formatu PDF, udoskonalenia dla aplikacji Wiadomości i Przypomnienia oraz wiele więcej.

Aktualizacja do macOS 14 Sonoma będzie dostępna dla wszystkich użytkowników Maców jesienią tego roku. Pewnie nastąpi to w październiku. Obecnie oprogramowanie jest dostępne w postaci poglądowej dla deweloperów aplikacji. Publiczny program pilotażowy ma ruszyć w przyszłym miesiącu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać.

Uaktualnienie będzie dostępne dla następujących komputerów:

iMac z 2019 r. i nowszych

iMac Pro

MacBook Air z 2018 r. i nowszych

MacBook Pro z 2018 r. i nowszych

Mac Pro z 2019 r. i nowszych

Mac Studio z 2022 r. i nowszych

Mac Mini z 2018 r. i nowszych

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne