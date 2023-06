watchOS 10, macOS 14, MacBook Air 15, Mac Studio 2 i co jeszcze Apple pokaże na WWDC23

watchOS 10, macOS 14, MacBook Air 15 i Mac Studio 2 to wybrane nowości, które Apple pokaże w trakcie WWDC23. W rzeczywistości spodziewamy się znacznie więcej. Poniedziałkowy keynote otwierający wydarzenie przyniesie nam więcej nowego oprogramowania oraz sprzętu z logo jabłka. Zobaczmy, czego się spodziewać.

watchOS 10 i macOS 14 wraz z iOS 17

watchOS 10 to nowe oprogramowanie smartwatchy Apple Watch, które zobaczymy wraz z aktualizacją dla iPhone’ów, czyli iOS 17. Wiemy, że tegoroczne uaktualnienie dla zegarków ma wnieść wiele nowości. Firma planuje liczne zmiany w interfejsie, co przełoży się na większą użyteczność. Pojawią się nowe widżety i wiele więcej.

Następnie mamy macOS 14, czyli nowy system operacyjny dla komputerów Mac. Wiemy jednak, że nie ma to być tak duża aktualizacja oprogramowania i tym razem Apple planuje skupić się na udoskonaleniach obecnych funkcji. Jakieś nowości zapewne się pojawią, ale nie będzie ich zbyt wiele, co trzeba mieć na uwadze.

Apple zaprezentuje macOS 14 i watchOS 10 wraz z pozostałymi aktualizacjami swoich systemów operacyjnych. Mowa o iOS, iPadOS i tvOS z numerkami 17. Będzie też nowość w postaci xrOS, czyli software dla headsetu AR/VR, który producent również planuje pokazać w trakcie WWDC23. Z pewnością jest na co czekać.

Nowy MacBook Air 15 i Mac Studio 2

Apple w trakcie WWDC23 zaprezentuje także nowe Maki. Najpewniejszym z nowych komputerów z logo nadgryzionego jabłka jest MacBook Air 15. Będzie to największy z dotychczasowych laptopów w rodzinie. Wiemy, że ma on dostać około 15,5-calowy wyświetlacz z notchem oraz procesor M2. Maszyna ma być bardzo podobna do zeszłorocznego modelu.

Apple testuje obecnie także nowy komputer Mac Studio 2. generacji. Maszyna ma być dostępna z procesorami M2 Max oraz Ultra. Nie ma jednak pewności, że to urządzenie rzeczywiście zostanie pokazane w trakcie WWDC23, a nie w późniejszym czasie. Podobnie rzecz ma się z nowym Mac Pro, którego premiera w czerwcu też stoi pod znakiem zapytania.

Headset AR/VR Apple na WWDC23

Zupełną nowością, której prezentacji spodziewamy się w trakcie WWDC23, jest headset AR/VR, nad którym Apple pracowało od kilku lat. Urządzenie ma dostać wyświetlacze OLED o bardzo dużej rozdzielczości obrazu i wysokiej jasności na poziomie ponad 5000 nitów. Dokładna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Wiadomo jednak, że całość ma pracować pod kontrolą wspomnianego już oprogramowania xrOS, a cena sprzętu nie będzie niska. Rynkowy debiut ma odbyć się później w tym roku. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na poniedziałkowy keynote, gdzie być może zobaczymy jeszcze coś więcej.

