iOS 17 — jakie nowości wraz z aktualizacją Apple dla iPhone’ów?

iOS 17 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, której premiera jest blisko. Co nowego wniesie to uaktualnienie do telefonów z logo Apple? Nowości nie zabraknie i spodziewajmy się licznych nowych funkcji. Zobaczmy sobie, czego powinniśmy oczekiwać.

Jakie nowości wraz z aktualizacją iOS 17

Aktualizacja iOS 17 ma wprowadzić liczne nowości. Wiemy, że Apple przygotowuje się do spełnienia nowych norm narzuconych przez Unię Europejską. Związane są one z uwolnieniem od ograniczeń dotyczących instalacji aktualizacji. Dzięki temu będzie można instalować oprogramowanie pochodzące spoza App Store. Wiemy jednak, że taka opcja ma być dostępna tylko w krajach członkowskich, a więc nie pojawi się na wszystkich rynkach.

iOS 17 ma wprowadzić także odświeżone centrum sterowania. Ten element systemu operacyjnego dla iPhone’ów nie uległ większym zmianom od kilku lat. Apple w tym roku postanowiło w końcu tym się zająć. Dokładne nowości, które nas tu czekają nie są jednak znane. Modyfikacji powinno być jednak naprawdę dużo.

Inteligentny ekran blokady to kolejna z nowości, którą Apple szykuje wraz z aktualizacją do iOS 17. Co nowego tu znajdziemy? Firma chce dać dostęp do powiadomień, warunków pogodowych czy kalendarza w nowym widoku na ekranie blokady. Będzie on wyświetlany w trybie panoramicznym, gdy telefon nie będzie używany.

Nowa aplikacja Journaling i aktualizacje istniejących

Apple w uaktualnieniu iOS 17 planuje wprowadzić zupełnie nową aplikację o nazwie Journaling. Będzie to elektroniczny dziennik, gdzie użytkownicy będą mogli rejestrować swój dzień. Według The Wall Street Journal oprogramowanie będzie analizować zachowania, aby określić, jak wygląda typowy dzień, w tym ile czasu spędza się w domu i czy pojawia się coś poza normą.

Wiemy też, że Apple szykuje liczne zmiany i nowości dla istniejących aplikacji. Obejmą one Portfel, Znajdź, Muzykę czy Zdrowie. Niektóre z nich mają zostać przebudowane, a inne wzbogacone w nowe funkcje. Spodziewajmy się także udoskonaleń dla SharePlay, AirPlay czy dynamicznej wyspy. Ta ostatnia ma otrzymać więcej opcji, na co m.in. nalegał dział marketingowy firmy.

Beta iOS 17 zaraz po WWDC 2023

Apple zaprezentuje iOS 17 w trakcie keynote otwierającego konferencję WWDC 2023, który odbędzie się w poniedziałek. Wydarzenie przyniesie nam też zapowiedź tvOS i iPadOS 17, macOS 14 oraz watchOS 10. Niedługo po evencie firma udostępni do testów pierwsze bety. Niestety instalacja software na urządzeniach niepowiązanych z kontami deweloperskimi będzie tym razem utrudniona. Publiczny program pilotażowy powinien ruszyć kilka tygodni później.

