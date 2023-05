iPhone 16 Pro i Max otrzymają większe ekrany. Co planuje Apple?

iPhone 16 Pro i Max to smartfony Apple, które zobaczymy dopiero w 2024 r. Tymczasem doszło ponownie do przecieku, który obejmuje ekrany. Znowu dowiadujemy się, że telefony mają otrzymać większe panele. Jest bardzo możliwe, że wyświetlacze modeli iPhone 16 Pro oraz Max zwiększą swoją przekątną nawet o około 0,2 cala.

iPhone 16 Pro i Max według przecieków mają wnieść wyczekiwane zmiany. Tymi są większe ekrany, o których wcześniej wspominało dwóch analityków. Byli to Ross Young i Ming Chi Kuo. Teraz podobne informacje o tych smartfonach Apple na 2024 r. uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu firmy z Cupertino.

Apple w modelach iPhone 16 Pro i Max planuje umieścić większe ekrany. Gurman twierdzi, że to rzeczywiście prawda i w przyszłym roku panele telefonów z iOS mają ulec zwiększeniu. To oznacza, że będzie to pierwsza tego typu zmiana od kilku lat, bo do tej pory są to wyświetlacze o przekątnych około 6,1 i 6,7 cala.

Ekrany modeli Apple iPhone 16 Pro i Max większe o 0,2 cala

Gurman nie podał dokładnych przekątnych ekranów z modeli iPhone 16 Pro i Max, ale pewne plotki na ten temat już są. Najbardziej prawdopodobnym wydaje się być to, o czym wspominał Kuo. Apple planuje w przyszłorocznych smartfonach z iOS umieścić wyświetlacze o przekątnych około 6,3 i 6,9 cala. Tak więc będą one większe o około 0,2 cala.

źródło