iPhone 15 Pro Max otrzyma ten sam ekran i główny aparat co 14 Pro Max

iPhone 15 Pro Max to smartfon mający wprowadzić różne zmiany względem poprzednika. Wygląda jednak na to, że ekran oraz główny aparat fotograficzny będą tymi samymi, które znamy już z modelu 14 Pro Max. To oznacza, że iPhone 15 Pro Max otrzyma sensor Sony IMX803 oraz 6,7-calowy wyświetlacz i będzie to panel M12.