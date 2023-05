iOS 16.6 beta dostępny. Aktualizacja dla iPhone’ów wniesie pewne nowości

iOS 16.6 beta to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło w ręce testerów. Uaktualnienie wprowadzi pewne nowości, choć na razie znamy niewiele z nich. Wiemy też, że instalacja deweloperskich wersji iOS 16.6 beta została nieco utrudniona i nie jest to już tak prosty proces jak kiedyś.

iOS 16.6 beta to poglądowa wersja nowego uaktualnienia dla iPhone’ów, które Apple udostępniło zgodnie z oczekiwaniami. Co nowego tu znajdziemy? Pewne nowości zostały już znalezione, ale na razie nie ma tego zbyt wiele. Instalacja poglądowych wersji oprogramowania przeznaczonych dla deweloperów jest też nieco inna w porównaniu do tego, co znamy z przeszłości.

Wśród nowości weryfikacja klucza kontaktowego iMessage

Jedną z nowości, których doszukano się w iOS 16.6 beta jest weryfikacja klucza kontaktowego iMessage. Jest to rozwiązanie, które Apple zapowiedziało już w zeszłym roku, ale do tej pory nie udało się go wprowadzić. Jest to opcja opracowana z myślą o tych użytkownikach iPhone’ów, którzy są szczególnie zagrożeni cyfrowo. Mowa o urzędnikach państwowych, aktywistach czy dziennikarzach, którzy są narażeni na różnego typu ataki cyfrowe.

Weryfikacja klucza kontaktowego iMessage powinna zostać wprowadzona w finalnej wersji iOS 16.6. W wydaniu beta doszukano się na razie stosownej opcji w ustawieniach. Jednak próba jej włączenia na razie nic nie daje. To oznacza, że Apple dopiero szykuje się do wprowadzenia takiej funkcji i trzeba będzie jeszcze nieco na nią poczekać.

Kompatybilność z iOS 17 beta

Aktualizacja iOS 16.6 beta wprowadzi także kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi Apple, które zostaną zaprezentowane w trakcie czerwcowego WWDC 2023. Niedługo po keynote otwierającym wydarzenie zostaną udostępnione pierwsze wersje deweloperskie. Mowa o iOS, iPadOS i tvOS z numerkami 17, jak i macOS 14 oraz watchOS 10.

Instalacja deweloperskiej aktualizacji iOS 16.6 beta utrudniona

Apple postanowiło również zmienić system instalowania poglądowych wersji swojego oprogramowania. Najpierw udostępniane są edycje deweloperskie, a potem publicznie dostępne w ramach otwartego programu pilotażowego. Jednak profile dla deweloperów często były wykorzystywane przez zwykłych użytkowników. Firma to ukróciła i instalacja deweloperskiej wersji iOS 16.6 beta wymaga podania stosownego Apple ID powiązanego z kontem, za które normalnie płaci się 99 dol./rok.

Apple udostępniło też inne aktualizacje

iOS 16.6 beta to jedna z nowych aktualizacji, które Apple oddało w ręce testerów. Na tym jednak nie koniec, bo firma oddała także do testów poglądowe wydania systemów iPadOS i tvOS z numerkami 17 oraz watchOS 9.6 i macOS 13.5. Finalnych wersji tych uaktualnień spodziewajmy się dopiero za kilka tygodni. Pewnie już po czerwcowym WWDC 2023.

źródło: opracowanie własne