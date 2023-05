iOS 16.6 beta blisko. Aktualizacja może pojawić się na dniach

iOS 16.6 beta to kolejna poglądowa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple ma udostępnić na dniach. Software w finalnej wersji powinien być gotowy w przyszłym miesiącu. Firma zintensyfikowała wewnętrzne testy iOS 16.6 beta. To oznacza, że na publiczny program pilotażowy tej wersji długo nie poczekamy.

iOS 16.6 beta to kolejna aktualizacja oprogramowania, którą Apple udostępni po wersji z numerkiem 16.5. To drugie jest już w zasadzie na finiszu. Natomiast to drugie czeka na uruchomienie publicznego programu pilotażowego. Wygląda jednak na to, że jego start jest naprawdę blisko.

Serwis źródłowy twierdzi, że Apple w ostatnim czasie zintensyfikowało wewnętrzne testy iOS 16.6 beta. Warto dodać, że pierwsze informacje o tej wersji oprogramowania dla iPhone’ów pojawiły się już w kwietniu. Tak więc coś musi być na rzeczy.

Publiczna beta iOS 16.6 beta na dniach

Wygląda na to, że Apple uruchomi publiczny program pilotażowy iOS 16.6 beta w ciągu najbliższych dni. Dziś (we wtorek) zostanie prawdopodobnie udostępniona aktualizacja z numerkiem 16.5. Tak więc testy kolejnego uaktualnienia mogą w zasadzie rozpocząć się nawet dzień później. Wszystko wyjaśni się w niedługim czasie. Finalna odsłona oprogramowania powinna być gotowa w przyszłym miesiącu. Niedługo po czerwcowym WWDC 2023.

źródło