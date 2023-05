iOS 16.5 RC 2 do pobrania. Apple rozwiązuje jakiś problem z aktualizacją

iOS 16.5 RC 2 to najnowsza aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów. Apple rzadko udostępnia tego typu buildy, a więc prawdopodobnie w software znaleziono jakiś problem, który to w nowej kompilacji rozwiązano. Uaktualnienie iOS 16.5 RC 2 oddano w ręce testerów, ale wkrótce otrzymają je wszyscy użytkownicy.

iOS 16.5 RC to nowa aktualizacja, która trafiła w ręce testerów. Oprogramowanie miało zostać udostępnione w ręce wszystkich użytkowników we wtorek. Apple jednak zdecydowało się na wydanie kolejne kompilacji poglądowej. Prawdopodobnie spowodował to jakiś problem, którego doszukano się w software i trzeba go było wyeliminować przed publiczną premierą.

Aktualizacja iOS 16.5 RC 2 trafiła w ręce deweloperów oraz testerów. Na razie jednak nie wiadomo, jak to wpłynie na zaplanowany harmonogram wydawniczy. Możliwe, że nie spowoduje to zmian w terminarzu i mimo wszystko uaktualnienie zostanie udostępnione dla wszystkich użytkowników jeszcze dziś. O tym jednak przekonamy się dopiero wieczorem. Wykaz nowości widoczny jest poniżej.

Aktualizacja iOS 16.5 RC 2 – co nowego / wykaz nowości

To uaktualnienie zawiera następujące ulepszenia i poprawki błędów:

Dodano nową tapetę Pride (feta) na ekran blokady, aby wyrazić wsparcie dla społeczności i kultury LGBTQ+.

Rozwiązano problem mogący powodować brak reakcji funkcji Spotlight.

Rozwiązano problem, w wyniku którego aplikacja Podcasty mogła nie wczytywać zawartości podczas korzystania z CarPlay.

Usunięto problem, przez który ustawienia funkcji Czas przed ekranem mogły być zerowane lub nie być synchronizowane między wszystkimi urządzeniami.

Część funkcji może nie być dostępna we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod tym adresem.

źródło: opracowanie własne