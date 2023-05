iPhone 15 Plus i 15 dostaną główny aparat jak modele Pro

iPhone 15 Plus i 15 to nadchodzące smartfony Apple, które zobaczymy w drugiej połowie 2023 r. Dowiadujemy się, że otrzymają one udoskonalony aparat z sensorem, który obecnie mają modele Pro. Tak więc iPhone 15 oraz Plus dostaną kamerę z głównym czujnikiem 48-megapikselową matrycą.

iPhone 15 Plus i 15 to dwa tańsze smartfony Apple, które w przeciekach pojawiają się od dłuższego czasu. Premiera obu modeli odbędzie się we wrześniu 2023 r. Tymczasem do sieci przedostały się nowe plotki. Tym razem obejmują one aparat fotograficzny i ich źródłem jest analityk Jeff Pu z firmy Haitong International Securities.

Jeśli informacje przekazane przez Pu są prawdziwe, to iPhone 15 Plus i 15 otrzymają aparat fotograficzny z głównym sensorem zapożyczonym z modeli Pro. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się czujnika z 48-megapikselową matrycą. Ma on pozwolić m.in. na przechwytywanie większej ilości światła.

iPhone 15 Plus i 15 to nie tylko aparat zapożyczony z modeli Pro

Wiemy, że Apple w smartfonach iPhone 15 i Plus planuje zaimplementować jeszcze jedno rozwiązanie, które zostanie zapożyczone z modeli Pro. Mowa o ekranach z dynamiczną wyspą. Będzie to kolejny element, który ma pozwolić na zwiększenie sprzedaży tańszych telefonów z iOS.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

źródło