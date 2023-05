Apple M3 Pro dla laptopów MacBook Pro będzie mocnym chipem

Apple M3 Pro to nowy procesor z logo nadgryzionego jabłka, który trafi do laptopów z serii MacBook Pro. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna układu. Nowy chip będzie naprawdę mocny. Apple M3 Pro ma dostać 12 rdzeni CPU oraz 18 dla GPU. Poza tym wiemy, że zostanie wykonany w 3-nm litografii.

Apple M3 Pro to nowy procesor, który z czasem trafi pod obudowę laptopów MacBook Pro. Chip nie został dochowany w tajemnicy do zapowiedzi. Nowe informacje na jego temat uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone plotki z obozu marki. W ten sposób do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna układu.

Apple M3 Pro ma dostać 12 rdzeni CPU, czyli o dwa więcej względem chipu M2. Natomiast w przypadku GPU ma to być 18 rdzeni. Układ ma współpracować z nawet 36 GB pamięci RAM. Wiemy, że za produkcję ma odpowiadać TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) i procesor zostanie wykonany w 3-nm litografii.

Apple M3 Pro testowany w nowych laptopach MacBook Pro

Gurman twierdzi, że gigant z Cupertino obecnie prowadzi wewnętrzne testy chipu Apple M3 Pro i odbywa się to w prototypach nowych laptopów z linii MacBook Pro. Nie spodziewajmy się jednak ich rychłej premiery. Nastąpi to zapewne najwcześniej w drugiej połowie 2024 r. Wynika to z faktu, że ostatnia generacja tych komputerów pojawiła się na początku tego roku.

