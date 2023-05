iOS 16.5 blisko. Co nowego wnosi aktualizacja dla iPhone’ów i jak zainstalować?

iOS 16.5 to większa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępni na dniach. Co nowego tu znajdziemy i jakie nowości wprowadzi uaktualnienie? Dowiedzmy się również, jak zainstalować aktualizację iOS 16.5, gdy będzie to już możliwe. Nastąpi to w przyszłym tygodniu. Zapewne w poniedziałek lub wtorek.

iOS 16.5 to aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która kilka dni została udostępniona testerom w wersji RC. Nastąpiło to po kilku tygodniach beta testów. Jakie nowości i co nowego wprowadza to uaktualnienie? Jak zainstalować software, gdy zostanie oddany w ręce wszystkich użytkowników zgodnych telefonów Apple? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym artykule.

Co nowego wraz z aktualizacją iOS 16.5

Aktualizacja iOS 16.5 nie wprowadza tylu nowości, które Apple umieściło w wydaniu z numerkiem 16.4. Co nie zmienia faktu, że pewne są. Dodano nową tapetę Pride (feta) na ekran blokady, aby wyrazić wsparcie dla społeczności i kultury LGBTQ+. Następnie mamy nową sekcję Sport w aplikacji News. Natomiast Siri nauczyła się nowej komendy głosowej. Pozwala ona na szybkie rozpoczęcie nagrywania ekranu.

iOS 16.5 usuwa także pewne znane błędy, których doszukało się Apple. Rozwiązano problem mogący powodować brak reakcji funkcji Spotlight. Następnie mamy usunięty bug w aplikacji Podcasty, który uniemożliwiał wczytywanie zawartości w momencie korzystania z funkcji CarPlay. Zlikwidowano też problem powiązany z brakiem synchronizacji ustawień dla czasu przed ekranem pomiędzy wieloma urządzeniami. W przypadku poprawek z zakresu zabezpieczeń stosowne informacje będzie można znaleźć na tej stronie.

Jak zainstalować iOS 16.5

Instalacja aktualizacji iOS 16.5 jest bardzo prosta. W momencie jej premiery, a spodziewamy się, że nastąpi to w poniedziałek lub wtorek, trzeba będzie udać się na iPhone’ach do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Tam po chwili pojawi się informacja o dostępności nowego uaktualnienia, które następnie należy pobrać. Jego zainstalowanie będzie możliwe w momencie, gdy bateria telefonu będzie naładowana w co najmniej 50 proc. lub też 20 proc., gdy smartfon jest podłączony do ładowarki.

Apple za kilka dni udostępni także inne aktualizacje poza iOS 16.5 dla iPhone’ów. Będą to watchOS 9.5, macOS 13.4 oraz tvOS i iPadOS z numerkami 16.5. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać. Już za niespełna miesiąc czeka nas oficjalna zapowiedź 17. wersji oprogramowania, która to wniesie znacznie więcej nowości i nowych funkcji. Na jej dostępność przyjdzie nam jednak trochę poczekać. W czerwcu poglądowe wydanie beta trafi w ręce deweloperów aplikacji. Natomiast publiczny program pilotażowy Apple powinno uruchomić w lipcu. Na finalną wersję poczekamy jednak do września.

źródło: opracowanie własne