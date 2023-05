iOS 16.5 RC już jest. Co nowego i jakie nowości z aktualizacją dla iPhone’ów?

iOS 16.5 RC to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni publicznie za kilka dni. Co nowego tu znajdziemy? Tym razem nowości nie ma zbyt wiele. Co nie zmienia faktu, że nowe uaktualnienie z pewnością warto zainstalować. Na razie aktualizacja iOS 16.5 RC została udostępniona deweloperom i testerom.