iPhone 15 Pro Max to superflagowiec. Apple szykuje kokretny smartfon

iPhone 15 Pro Max to smartfon Apple, który zostanie zaprezentowany w drugiej połowie 2023 r. Dowiadujemy się, że ma to być superflagowiec. Wiemy, że firma szykuje różne zmiany i nowości, które sprawią, że iPhone 15 Pro Max będzie konkretnym telefonem. Dotyczy to m.in. procesora czy aparatu fotograficznego.

iPhone 15 Pro Max to smartfon Apple, który był już obiektem wielu przecieków. Pewne nowe informacje o tym telefonie z logo nadgryzionego jabłka na 2023 r. ujawnił leaker Ice Universe. Twierdzi on, że będzie to superflagowiec. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się bardzo konkretnego urządzenia.

Źródło informacji przekazało, że iPhone 15 Pro Max to superflagowiec, ale nie sprecyzowało, dlaczego tak ma być. O tym jednak za chwilę. Ponadto udostępnił zdjęcie widoczne powyżej. Na nim widać panel na ekran telefonu. Widać na nim dynamiczną wyspę. Ponadto można dostrzec cienkie ramki. Te rzekomo mają być rekordowo małe na rynku.

Superflagowiec Apple iPhone 15 Pro Max za kilka miesięcy

iPhone 15 Pro Max zostanie zaprezentowany przez Apple w pierwszej połowie września 2023 r. Wiemy, że telefon otrzyma nowy procesor A17 Bionic, który ma być wykonany w 3-nm litografii i zapewni bardzo dużą moc. Ponadto aparat fotograficzny ma zostać dozbrojony w obiektyw peryskopowy, co zapewni znacznie więcej możliwości z zakresu zoomu.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło