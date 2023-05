iOS 16.5 beta 4 do pobrania. Apple udostępnia nową aktualizację dla iPhone’ów

iOS 16.5 beta 4 to nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów. Apple zbliża się do finiszu programu pilotażowego tej wersji software. To oznacza, że testy iOS 16.5 beta wkrótce dobiegną końca. Potem aktualizacja zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników zgodnych telefonów iPhone.

iOS 16.5 beta 4 zostało udostępniono przez Apple po kilku dniach od wydania trzeciej bety. Obecnie trwa program pilotażowy tej wersji oprogramowania dla iPhone’ów, ale wiemy, że wkrótce powinien on dobiec do końca. Spodziewajmy się, że nastąpi to jeszcze w tym miesiącu. Dokładny termin wydania aktualizacji nie jest jednak na razie znany.

Apple w uaktualnieniu iOS 16.5 beta nie umieściło zbyt wielu nowości. Te są już szykowane z myślą o siedemnastej wersji oprogramowania, którą zobaczymy w czerwcu. Nowe funkcje to zakładka Sport w aplikacji News czy komenda dla Siri, która pozwala na szybkie włączenie nagrywania ekranu. Nie ma więc tego zbyt wiele.

Aktualizacja iOS 16.5 beta 4 bez większych zmian

W iOS 16.5 beta 4 próżno szukać nowości, których nie było we wcześniejszych wydaniach tego oprogramowania dla iPhone’ów. Apple obecnie skupia się na optymalizacjach i usuwaniu błędów przed publiczną premierą uaktualnienia. Zanim to jednak nastąpi, to najpierw testerzy otrzymają build RC. Kilka dni później aktualizacja zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne