iOS 16.4.1 (a) do pobrania. Co to za aktualizacja dla iPhone’ów?

iOS 16.4.1 (a) to nowa aktualizacja dla iPhone’ów. Co to takiego? W rzeczywistości jest to pierwsze tego typu uaktualnienie, które Apple udostępniło publicznie. Aktualizacja iOS 16.4.1 (a) nie wprowadza nowości i jej rozmiar jest mały. Co nie zmienia faktu, że nowe oprogramowanie zapewne warto zainstalować już teraz.

iOS 16.4.1 (a) to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, które można nazwać suplementem dla ostatniej wersji z kwietnia. W rzeczywistości to pierwsza taka wersja oprogramowania, którą udostępniło publicznie Apple. Jest to tak zwane pilne uaktualnienie zabezpieczeń. Co to takiego? Wyjaśnienie znajdujemy na stronach wsparcia technicznego producenta (link). Znajdziecie je poniżej.

Pilne uaktualnienia zabezpieczeń to nowy typ wersji oprogramowania dla iPhone’a, iPada i Maca. Zapewniają ważne poprawy zabezpieczeń między uaktualnieniami całego oprogramowania — na przykład w przeglądarce Safari, mechanizmie WebKit lub innych krytycznych bibliotekach systemowych. Mogą być również używane do szybszego usuwania problemów z bezpieczeństwem, takich jak problemy, które mogłyby zostać użyte lub które zgłoszono jako używane już do ataków.

Jak nietrudno zauważyć, aktualizacja iOS 16.4.1 (a) rozwiązuje więc ważne problemy powiązane z zabezpieczeniami. Apple zaczęło testować takie patche z testerami już kilka miesięcy temu. W ten sposób producent jest w stanie szybciej dostarczać ważne uaktualnienie bezpieczeństwa i odbywa się to bez potrzeby instalowania większych łatek.

Aktualizacja iOS 16.4.1 (a) nie u wszystkich użytkowników iPhone’ów

Apple znane jest z tego, że jego uaktualnienia dla iPhone’ów pojawiają się w zasadzie od razu u wszystkich użytkowników. W przypadku iOS 16.4.1 (a) jest jednak inaczej. Patch ten nie pojawił się jeszcze u każdego i pewnie zastanawiacie się nad tym, dlaczego tak jest? Okazuje się, że w tym przypadku mechanizm dystrybucji zakłada wdrożenie w ciągu 48 h. Tak więc jeśli jeszcze nie widzicie u siebie tej łatki, to cierpliwości. Wkrótce się pojawi.

Apple udostępniło też inne pilne uaktualnienia zabezpieczeń

Warto dodać, że aktualizacja iOS 16.4.1 (a) nie jest jedynym tego typu patchem. Apple udostępniło podobne łatki także dla iPadów oraz Maców. Są to odpowiednio uaktualnienia do iPadOS 16.4.1 (a) i macOS 13.3.1 (a). W ich przypadku jest podobnie i oprogramowanie nie jest jeszcze widoczne u wszystkich użytkowników.

Nowa aktualizacja może być zainstalowana z poziomu sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Uaktualnienie dla iPhone’ów jest niewielkie, bo jego rozmiar wynosi około 85 MB. Oczywiście w przyszłości spodziewajmy się znacznie większej liczny takich patchy. Pozwolą one na szybkie łatanie ważnych dziur, co zwiększy bezpieczeństwo oprogramowania.

źródło: opracowanie własne