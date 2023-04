iPadOS 17 to duża aktualizacja dla tabletów Apple iPad, która zostanie udostępniona później w tym roku. Które modele dostaną uaktualnienie? W sieci pojawiła się nieoficjalna lista iPadów mających otrzymać iPadOS 17. Nie jest ona jeszcze potwierdzona, ale wskazuje na to, że wybrane tablety Apple stracą wsparcie.

iPadOS 17 to duża aktualizacja oprogramowania dla tabletów iPad, którą Apple pokaże w trakcie czerwcowego WWDC 2023. Które z modeli otrzymają to uaktualnienie? W sieci została udostępniona rzekoma lista iPadów mających dostać nowe oprogramowanie. Zobaczmy sobie, co z niej wynika.

Aktualizacja iPadOS 17 – lista iPadów

iPad 6. generacji i nowsze

iPad Pro 2. generacji i nowsze

iPad Air 3. generacji i nowsze

iPad Mini 5. generacji i nowsze

Jeśli powyższa lista iPadów z aktualizacją do iPadOS 17 jest rzeczywiście prawidłowa, to widzimy, że Apple pozbawi część tabletów wsparcia. Na liście nie ma modeli Pro pierwszej generacji oraz 5. gen. podstawowej edycji urządzenia. Czy tak będzie, to przekonamy się dopiero w trakcie WWDC 2023, czyli w czerwcu, kordy to firma udostępni oficjalny wykaz zawierający kompatybilne urządzenia.

iPadOS 17 będzie dużą aktualizacją dla tabletów Apple. Uaktualnienie wprowadzi zapewne sporo nowości. Najważniejsze z nich poznamy 5 czerwca, czyli pierwszego dnia WWDC 2023. W lipcu rozpoczną się publiczne beta testy, a finalna wersja zostanie udostępniona jesienią.

