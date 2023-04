iOS 17 wniesie odświeżone aplikacje. macOS 14 to pomniejsza aktualizacja

iOS 17 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple zaprezentuje wraz z macOS 14 dla Maców za kilka tygodni. Dowiadujemy się, że wniesie ona odświeżone aplikacje, w tym Znajdź czy Portfel. Ponadto Apple wraz z iOS 17 pozwoli na sideloading aplikacji. Będzie to jednak możliwe na wybranych rynkach.

iOS 17 i macOS 14 to nowe systemy operacyjne, które Apple pokaże za kilka tygodni. Nastąpi to w trakcie keynote otwierającego WWDC 2023. Tymczasem nowe informacje o tym oprogramowaniu dostarczył Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki. Obejmują one m.in. wbudowane aplikacje.

Aktualizacja iOS 17 wprowadzi odświeżone aplikacje Apple. Na liście są Znajdź oraz Portfel, które to czekają duże zmiany. Następnie mamy możliwość sideloadingu, ale to ma być możliwe tylko na terenie krajów Unii Europejskiej, co związane jest z dostosowaniem się do nowych przepisów. Poza tym dowiadujemy się, że macOS 14 ma być pomniejszym uaktualnieniem, gdzie firma skupi się m.in. na polepszeniu całego ekosystemu.

Aktualizacja iOS 17 i macOS 14 dopiero jesienią

Pamiętajmy, że w czerwcu Apple zaprezentuje iOS 17 oraz macOS 14, ale aktualizacja prędko na urządzenia nie trafi. Najpierw rozpoczną się beta testy. Publiczny program pilotażowy powinien ruszyć w lipcu. Natomiast sfinalizowane wersje nowego oprogramowania zostaną udostępnione dopiero jesienią.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla iPhone’a

źródło