iOS 17 ma wprowadzić Siri na dynamiczną wyspę

iOS 17 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która wprowadzi wiele nowości. Część z nich Apple planuje w związku z dynamiczną wyspą. Wynika to z faktu, że takie ekrany mają dostać wszystkie tegoroczne modele telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Najnowsze plotki powiązane są z asystentką Siri.

Dynamiczna wyspa w iOS 17 ma zostać rozbudowana o nowe opcje, bo chce tego dział marketingowy Apple. Obecnie prowadzone są testy interfejsu Siri w tym miejscu. Na razie nie wiadomo, jak to dokładnie ma wyglądać. O tym przekonamy się dopiero z czasem… lub też nie. Dlaczego?

Dynamiczna wyspa z Siri w iOS 17 niepewna

Apple obecnie przymierza się do wprowadzenia Siri do dynamicznej wyspy. Nie ma jednak pewności, że cyfrowa asystentka pojawi się tutaj już wraz z iOS 17. Możliwe, że nastąpi to dopiero później, bo obecnie nie wiadomo, na jakim etapie znajduje się tutaj postęp prac. Czy taka funkcja pojawi się niedługo, to przekonamy się zapewne już w trakcie konferencji WWDC 2023.

