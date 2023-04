iPhone SE 4 — smartfon Apple, który nadal jest pod znakiem zapytania

iPhone SE 4 to wyczekiwany smartfon Apple. Niestety jego premiera ciągle jest pod znakiem zapytania, co sugerują najnowsze plotki. Nie ma pewności, że iPhone SE 4 w ogóle kiedykolwiek trafi na rynek. Jeśli tak się nawet stanie, to nowy telefon nie pojawi się w sprzedaży wcześniej niż dopiero w 2024 roku.

iPhone SE 4 to smartfon Apple, który w przeciekach pojawia się od dawna. Ostatnie z nich mówią o tym, że ma on bazować na konstrukcji podstawowego modelu 14. Mimo to premiera tego telefonu z iOS nadal jest pod znakiem zapytania. Zdaje się to potwierdzać analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu giganta z Cupertino.

Apple iPhone SE 4 na etapie prototypu

Apple ma obecnie pewne prototypy telefonu iPhone SE 4, które stworzono na wewnętrzne potrzeby. Kuo twierdzi jednak, że w tym wszystkim nie jest najważniejszy sam smartfon, a jeden z ich komponentów. Tym jest autorski modem zapewniający łączność z sieciami 5G, nad którym pracuje firma po przejęciu tego działu od Intela, co miało miejsce kilka lat temu.

Prototyp modelu iPhone SE 4 ma pod obudową wspomniany modem 5G. Apple używa go w ramach wewnętrznych testów. Kuo uważa jednak, że nic obecnie nie wskazuje na to, aby takie urządzenie trafiło do masowej produkcji. Jest nawet bardzo prawdopodobne, że nigdy to nie nastąpi. Sam modem miałby być gotowy w 2025 r.

Smartfon zadebiutuje lub nie

Trudno powiedzieć, na co dokładnie zdecyduje się Apple. Wcześniejsze plotki mówiły o tym, że iPhone SE 4 nie ma pojawić się w ofercie firmy, co jest wynikiem gorszej od oczekiwań sprzedaży wybranych telefonów, w tym modelu 14 Plus czy też wcześniej wersji Mini. Dodanie do portfolio tańszego urządzenia sprawi, że sprzedaż tych droższych jeszcze zmaleje.

Przecieki mówią o tym, że iPhone SE 4 otrzyma ekran z notchem. To oznacza, że smartfon zapewni wsparcie dla funkcji Face ID i w ten sposób Apple definitywnie rozstanie się we własnych telefonach z Touch ID. Wyświetlacz ma mieć przekątną na poziomie 6,1 cala. Pod obudową znajdzie się jeden z nowszych procesorów z serii Ax, ale wybór konkretnej jednostki jest na razie tajemnicą.

Premiera smartfona iPhone SE 4 (o ile nastąpi) odbędzie się nie wcześniej niż w 2024 r. Jeśli już, to zapewne w pierwszej połowie przyszłego roku. Trudno powiedzieć, jakie plany ma obecnie Apple. Trzeba brać też pod uwagę to, że firma może je w dowolnym momencie zmienić, co warto mieć na uwadze.

