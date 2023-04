iOS 16.6 w drodze. Apple testuje nową aktualizację dla iPhone’ów

iOS 16.6 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni później w tym roku. Firma prowadzi już jej wewnętrzne testy. Na publiczną dostępność iOS 16.6 beta przyjdzie nam poczekać jeszcze co najmniej kilka tygodni. Wynika to z faktu, że obecnie trwa program pilotażowy oprogramowania z numerem 16.5.