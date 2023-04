iOS 17 wprowadzi liczne nowe opcje. Apple rozbuduje dynamiczną wyspę

iOS 17 to nowe oprogramowanie dla iPhone’ów, które zostanie zaprezentowane już za kilka tygodni. Tymczasem doszło do przecieku i dowiadujemy się, że Apple chce wprowadzić liczne nowe opcje. Obejmą one różne obszary oprogramowania. Będą one związane m.in. z dynamiczną wyspą, na co nacisk kładzie dział marketingowy firmy.

Dynamiczna wyspa z iOS 17 ma stać się bardziej funkcjonalna. Chce tego dział marketingowy firmy, co wynika z faktu, że wszystkie modele iPhone 15 mają dostać ekrany z tym rozwiązaniem. Wprowadzenie nowych opcji pozwoli na zwiększenie sprzedaży telefonów. Szczegółów jednak nie podano.

Nowe opcje z iOS 17 to nie tylko dynamiczna wyspa

Źródło informacji wspomina także o wielu innych ulepszeniach. Są one związane z wyszukiwarką, ekranem blokady, trybem skupienia, który otrzyma więcej filtrów, centrum akcji czy Car Key. Apple bierze pod uwagę też interaktywne widżety, które zapewnią lepszą funkcjonalność względem tego, co znamy obecnie. Zmiany czekają nas również w sekcji powiadomień. Aktualizacja do iOS 17 ma trafić na te same telefony, które otrzymały zeszłoroczne oprogramowanie.

