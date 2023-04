iPhone 15 Pro w dużym przecieku. Są rendery, design, kolory i zmiany

iPhone 15 Pro to nadchodzący flagowiec Apple, który zadebiutuje w drugiej połowie 2023 r. Tymczasem do sieci wyciekły rendery smartfona. Te prezentują nam design oraz zmiany, które szykuje producent. Poznajemy też planowane kolory modelu iPhone 15 Pro. Tym nowym będzie wariant w odcieniu ciemnoczerwonym.

iPhone 15 Pro zadebiutuje dopiero we wrześniu 2023 r., ale nowy smartfon Apple już od jakiegoś czasu jest w ogniu przecieków. Serwis źródłowy udostępnił rendery, które bazują na schematach CAD telefonu. Dzięki temu mamy okazję zobaczyć zmiany oraz design, na które zdecydował się producent. Przy okazji dowiadujemy się, że w planach firmy są cztery kolory obudowy.

Rendery smartfona iPhone 15 Pro ujawniają liczne zmiany

iPhone 15 Pro na pierwszy rzut oka może wydawać się być bardzo podobny do poprzednika. Jak to jednak mówią, diabeł tkwi w szczegółach. Zmiany są i w rzeczywistości są dosyć liczne. Po prostu trzeba przyjrzeć się dokładniej.









Apple iPhone 15 Pro

Apple iPhone 15 Pro

Ramka modelu iPhone 15 Pro jest tytanowa i już tutaj widać pewne zmiany obejmujące design. Są to bardziej zaokrąglone krawędzie. Właściciele telefonów obecnej generacji skarżą się na to, że są one zbyt ostre. Apple postanowiło to więc zmienić. Następnie mamy ekran, który otrzyma węższe ramki. Mają one być rekordowo małe wśród wszystkich smartfonów. Ich rozmiar zostanie zredukowany do zaledwie 1,55 mm. To sprawi, że urządzenie będzie nieco mniejsze od poprzednika, choć ciężko to będzie dostrzec gołym okiem.

Nowy design dla aparatu

Aparat fotograficzny smartfona iPhone 15 Pro na pierwszy rzut oka wygląda jak w obecnej generacji. W rzeczywistości całość jest nieco większa. Dotyczy to przede wszystkim pierścieni dla obiektywów, które będą wystawać jeszcze bardziej. Apple postawiło na nowy design. Sama kamera ma wprowadzić liczne udoskonalenia. Plotki mówią o przechwytywaniu więcej światła i zmniejszeniu prześwietleń lub niedoświetleń w niektórych ustawieniach.

Ważną nowością jest również pojawienie się USB C. Nowy interfejs zastąpi wysłużony port Lightning, który Apple używało od dekady. Nowe złącze pojawi się we wszystkich telefonach z iOS na 2023 r. Zmiana związana jest m.in. z przepisami, które wprowadziła Unia Europejska dotyczących standaryzacji ładowania. Pojawią się też przyciski haptyczne, które zastąpią dotychczasowe fizyczne.

Apple iPhone 15 Pro otrzyma cztery kolory obudowy

iPhone 15 Pro dostanie cztery kolory obudowy do wyboru. Są to biały, gwiezdna szarość oraz złoty. Nowym będzie ciemnoczerwony lub jak kto woli bordowy. Jest to odcień mający oznaczenie heksagonalne w postaci 410D0D. Nowy wariant zastąpi ciemnopurpurowy, który zniknie z portfolio.

Znamy też dokładne wymiary telefonu. Jest to 70,46 mm x 146,7 mm x 8,24 mm. Dla porównania w przypadku poprzednika jest to 71,45 mm x 147,46 mm x 7,84 mm. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać do wrześniowej premiery.

