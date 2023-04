iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 i macOS 13.3.1 dostępne. Aktualizacja wprowadza poprawki

iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 i macOS 13.3.1 to uaktualnienia, które Apple udostępniło zgodnie z przewidywaniami. Tym razem jest to pomniejsza aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, iPadów oraz Maców. Nie znajdziemy tu nowości. Firma wprowadziła tu poprawki różnych błędów i problemów, które zidentyfikowano. Wykaz zmian widoczny jest poniżej.

Aktualizacja iOS 16.4.1 i iPadOS 16.4.1 – wykaz zmian

To uaktualnienie zawiera ważne poprawki błędów oraz uaktualnienia zabezpieczeń dotyczące iPhone’a lub iPada. Rozwiązuje m.in. następujące problemy:

Warianty karnacji emoji pchających dłoni nie były wyświetlane.

Odpowiedzi Siri mogły nie były wyświetlane w niektórych przypadkach.

Część funkcji może nie być dostępna we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć na tej stronie.

Aktualizacja macOS 13.3.1 – wykaz zmian

macOS Ventura 13.3.1 zawiera ważne poprawki błędów oraz uaktualnienia zabezpieczeń dotyczące Maca. Rozwiązuje między innymi następujące problemy:

Warianty karnacji emoji pchających dłoni nie były wyświetlane.

Automatyczne odblokowywanie Maca przy użyciu Apple Watch mogło nie działać.

Szczegółowe informacje na temat zawartości tego uaktualnienia związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod tym adresem.

Nowe aktualizacje to ważne poprawki zabezpieczeń

Apple na własnych stronach umieściło więcej informacji związanych z zawartością aktualizacji iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 i macOS 13.3.1. Zawierają one poprawki błędów związanych z zabezpieczeniami. W tym dwóch luk, które są już aktywnie wykorzystywane przez hakerów. Pierwsza dotyczy IOSurfaceAccelerator, co pozwala na wykonanie kodu na poziomie kernela. Natomiast dziura w WebKit umożliwia wykonanie kodu poprzez odpowiednio spreparowane strony internetowe. Tym bardziej z instalacją nowych patchy nie warto się wstrzymywać.

Aktualizacje 16.4.1, iPadOS 16.4.1 i macOS 13.3.1 są już dostępne dla wszystkich użytkowników. Można je zainstalować po udaniu się w oprogramowaniu do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Na urządzeniach przenośnych będzie to możliwe, gdy bateria jest naładowana w co najmniej 50 proc. lub też sprzęt jest podłączony do źródła zasilania i wtedy będzie to możliwe przy 20 proc.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne