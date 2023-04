iOS 17 ma wprowadzić duże zmiany w centrum akcji. Apple szykuje nowości

iOS 17 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple zaprezentuje w trakcie WWDC 2023. Uaktualnienie ma wprowadzić duże zmiany w centrum akcji. To element, który w tym roku świętuje 10-lecie. Jakie nowości zobaczymy dla taj funkcji w iOS 17? To na razie pozostaje owiane mgiełką tajemnicy.

iOS 17 to aktualizacja dla iPhone’ów, którą zobaczymy w trakcie keynote otwierającego WWDC 2023. Oprogramowanie było już obiektem przecieków. Teraz doszło do kolejnych, które związane są z centrum akcji. Apple szykuje z myślą o tym elemencie spore zmiany.

Centrum akcji to element, który Apple wprowadziło do oprogramowania dla iPhone’ów 10 lat temu. Nastąpiło to wraz z iOS 7. Kilka lat później (w wydaniu z numerkiem 11) element został przebudowany i w zasadzie do teraz otrzymał tylko nieliczne zmiany. W tym roku ma być ich znacznie więcej.

Zmiany dla centrum akcji z iOS 17 owiane tajemnicą

Źródło informacji twierdzi, że centrum akcji wraz z aktualizacją do iOS 17 otrzyma naprawdę duże zmiany. Będą więc one zapewne widoczne gołym okiem. Niestety na razie owiane są one tajemnicą. Nie wiadomo więc, jakie nowości szykuje Apple czy co dokładnie ma się zmienić. O tym przekonamy się być może dopiero pierwszego dnia WWDC 2023, czyli 5 czerwca.

