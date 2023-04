iOS 16.4.1 w drodze. Aktualizacja dla iPhone’ów wprowadzi poprawki

iOS 16.4.1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą przygotowuje Apple. W uaktualnieniu nie znajdziemy nowości. Tym razem spodziewajmy się, że będą to poprawki różnych błędów, w tym pewnie związanych także z zabezpieczeniami. Aktualizacja iOS 16.4.1 zostanie pewnie udostępniona jeszcze w tym miesiącu.

iOS 16.4.1 to aktualizacja dla iPhone’ów, którą szykuje Apple. Będzie to pomniejsze uaktualnienie po wydaniu z numerkiem 16.4. Tym razem nie spodziewajmy się żadnych nowości czy nowych funkcji. Oprogramowanie wprowadzi poprawki błędów, które znaleziono w software.

Aktualizacja iOS 16.4.1 znajduje się już na etapie wewnętrznych testów, które prowadzi Apple. Tak więc dostęp do oprogramowania nie jest publiczny i mają go tylko wybrani pracownicy firmy. Testerzy mogą obecnie testować oprogramowanie z numerkiem 16.5, które niedawno oddano im w wersji beta. Kiedy uaktualnienie zostanie oddane dla wszystkich użytkowników?

Aktualizacja iOS 16.4.1 dla iPhone’ów zapewne w kwietniu

Spodziewajmy się, że aktualizacja do iOS 16.4.1 zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników iPhone’ów jeszcze w tym miesiącu. Nastąpi to pewnie w ciągu kilku najbliższych tygodni, a kto wie, czy nawet już nie w przyszłym. Opracowane poprawki błędów nie są na razie znane i są to informacje, na które na razie musimy jeszcze poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło