WWDC 2023 — iOS 17, macOS 14, watchOS 10 i co jeszcze pokaże Apple?

WWDC 2023 to tegoroczna konferencja Apple dla deweloperów. W trakcie wydarzenia zobaczymy iOS 17, macOS 14 oraz watchOS 10, czyli nowe wersje systemów operacyjnych dla urządzeń z logo nadgryzionego jabłka. Co jeszcze Apple pokaże na WWDC 2023? Nowości powinno być więcej. Zobaczmy, czego się spodziewać.

WWDC 2023 to konferencja dla deweloperów, która odbędzie się za kilka miesięcy. Apple podało termin i tym jest 5-9 czerwca. Sesje zostaną poprzedzone keynote otwierającym wydarzenie, gdzie zobaczymy iOS 17, macOS 14 oraz watchOS 10. Nowości będzie oczywiście więcej.

Aktualizacja iOS 17 dla iPhone’ów

iOS 17 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która powinna wnieść liczne nowości. Początkowo Apple planowało ich znacznie mniej, ale plany te uległy zmianie i postawiono na inną strategię. Ta zakłada, że nowych funkcji będzie jednak więcej i część z nich ma być odpowiedzią na oczekiwania użytkowników. Wiemy, że nowe opcje obejmą platformę iMessage, funkcje z zakresu AR/VR czy też sklep App Store, a tak naprawdę będzie tego dużo więcej.

macOS 14 i watchOS 10

macOS 14 oraz watchOS 10 to kolejne nowe systemy operacyjne Apple, które zobaczymy w trakcie konferencji WWDC 2023. Pierwszy z nich powstał z myślą o komputerach Mac. Natomiast drugi z myślą o smartwatchach z serii Apple Watch. Tutaj również nie zabraknie nowości, ale te na razie owiane są w zasadzie tajemnicą, co warto mieć na uwadze. Pewne nowe funkcje poznamy pewnie niedługo przed czerwcowym wydarzeniem.

WWDC 2023 to także inne nowe systemy Apple

Apple w trakcie WWDC 2023 pokaże nie tylko iOS 17, macOS 14 czy watchOS 10. Zobaczymy także nowe wersje iPadOS i tvOS dla iPadów oraz Apple TV z numerkami 17. Nie zabraknie także nowej odsłony oprogramowania dla HomePodów. Niedługo po keynote firma udostępni do testów pierwsze wersje beta nowych edycji software. Najpierw trafią one w ręce deweloperów i wiemy, że tym razem ich instalacja na kontach niepowiązanych z programem deweloperskim będzie bardzo ograniczona. Publiczny program pilotażowy dla wszystkich chętnych użytkowników powinien ruszyć w lipcu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na konkretne informacje.

Możliwe nowości sprzętowe

Apple przed laty w trakcie konferencji WWDC pokazywało także nowe urządzenia. Możliwe, że w tym roku również tak będzie. Jeśli tak się stanie, to najpewniej będą to jakieś nowe komputery Mac lub przenośne MacBooki. Plotki mówią o nowym modelu Air z 15-calowym wyświetlaczem. Sporo w ostatnim czasie mówi się o headsecie AR/VR. Nie ma jednak pewności, że ten sprzęt zostanie pokazany w czerwcu. Możliwe, że dopiero jesienią. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero z czasem.

źródło: opracowanie własne