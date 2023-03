iOS 16.5 beta — co nowego w aktualizacji? Wykaz nowości

iOS 16.5 beta to najnowsze oprogramowanie dla iPhone’ów, które Apple udostępniło do testów. Co nowego tu znajdziemy? Tym razem nowości nie ma za wiele. W iOS 16.5 beta doszukano się nowej komendy dla Siri związanej z nagrywaniem ekranu czy zakładki w aplikacji News. Na finalne wydanie tej aktualizacji trochę poczekamy.

iOS 16.5 beta to poglądowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło do testów wcześniej w tym tygodniu. Co nowego tu znajdziemy? Niestety na wysyp nowości nie ma tym razem co liczyć. Jest ich znacznie mniej w porównaniu do wydania z numerkiem 16.4. Zobaczmy sobie, co dodano.

Aktualizacja iOS 16.5 beta – co nowego / nowości

iOS 16.5 beta nie zawiera zbyt wielu nowości. Na pewno warto wspomnieć o nowej sekcji w aplikacji Apple News i tą jest Sport. Następnie mamy nową komendę dla cyfrowej asystentki z iPhone’ów, która pozwala na włączenie nagrywania ekranu, co do tej pory trzeba było robić manualnie. W tym celu wystarczy tylko powiedzieć „Hey Siri, start screen recording”. Możecie to zobaczyć na poniższym wideo.

Tak więc za wiele na razie tego nie ma. Możliwe, że testerzy znajdą w iOS 16.5 beta coś jeszcze. Kto wie, a może Apple coś jeszcze przed nami skrywa. Aktualizacja zapewne rozwiąże także jakieś znane błędy. Na finalne wydanie tego oprogramowania dla iPhone’ów trochę sobie poczekamy, bo co najmniej kilka tygodni.

źródło: opracowanie własne