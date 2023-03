Aktualizacja iOS 16 dostępna dla wszystkich. Wnosi nowe emoji i inne nowości

iOS 16 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która wprowadza sporo nowości. Na liście zmian są m.in. nowe emoji, ale na tym nie koniec, bo tak naprawdę jest tego więcej. Zobaczmy sobie, co nowego Apple dodało w uaktualnieniu iOS 16 oraz jak poprawnie zainstalować nową aktualizację na iPhonie.

iOS 16 to aktualizacja, która została udostępniona przez Apple dla wszystkich użytkowników iPhone’ów zgodnie z zapowiedziami. Wcześniej firma udostępniła jej wersję RC. Nowe uaktualnienie wprowadza całkiem sporo nowości. Wśród nich są nowe emoji. Zobaczmy sobie, co nowego tu znajdziemy.

Aktualizacja iOS 16 dodaje nowe emoji

Jedną z najważniejszych nowości z iOS 16 są nowe emoji. Pochodzą one z ostatniej aktualizacji Unicode. Na liście jest dokładnie 21 nowych emotek. Wśród nich są nowa buźka, dłonie, meduza, łoś, osioł, gęś oraz wachlarz. Wszystkie obrazki widać poniżej. Natomiast jeszcze dalej można znaleźć pozostałe nowości.

Powiadomienia dla aplikacji internetowych dodane do ekranu głównego

Voice Isolation dla połączeń komórkowych nadaje priorytet Twojemu głosowi i blokuje hałas otoczenia wokół Ciebie

Duplikaty albumu w Zdjęciach rozszerzają obsługę wykrywania zduplikowanych zdjęć i filmów w udostępnionej bibliotece zdjęć iCloud

Obsługa VoiceOver dla map w aplikacji Pogoda

Ustawienie ułatwień dostępu, aby automatycznie przyciemniać wideo po wykryciu błysków światła lub efektów stroboskopowych

Rozwiązuje problem, przez który żądania Poproś o zakup od dzieci mogą nie pojawiać się na urządzeniu rodzica

Rozwiązuje problemy, w których termostaty kompatybilne z Matter mogły przestać reagować po sparowaniu z Apple Home

Optymalizacje wykrywania upadków w modelach iPhone 14 i iPhone 14 Pro

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Aby uzyskać informacje na temat zawartości związanej z bezpieczeństwem w aktualizacjach oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę.

Jak zainstalować iOS 16.4 na iPhonie

Instalacja iOS 16.4 na iPhonie jest bardzo prosta. W tym celu należy udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Po chwili zostanie sprawdzona dostępność nowych wersji oprogramowania. Następnie należy ją pobrać. Warto dodać, że instalacja będzie możliwa na telefonie dopiero wtedy, gdy jego bateria naładowana jest w co najmniej 50 proc. Ewentualnie może to być 20 proc. i więcej, gdy urządzenie podłączone jest do ładowarki.

iOS 16.4 to nie jedyna aktualizacja, którą wczoraj udostępniło Apple. Poza tym firma oddała w ręce wszystkich użytkowników zgodnych urządzeń uaktualnienia macOS 13.3 Ventura, watchOS 9.4 oraz iPadOS i tvOS z numerkami 16.4. Wszystkie z nich można pobrać poprzez dedykowane mechanizmy do dystrybucji aktualizacji.

źródło: opracowanie własne