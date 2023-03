iOS 17 wprowadzi nowe funkcje. Apple ma w planach większe zmiany

iOS 17 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która jest w drodze. W planach są nowe funkcje i okazuje się, że ma być ich więcej względem tego, co niedawno planowało Apple. Zmiany w iOS 17 będą większe i wynika to ze zmiany strategii giganta z Cupertino. Wcześniej planowano wprowadzić w uaktualnieniu mniej nowości.