iOS 16.4 już blisko. Co warto wiedzieć przed instalacją aktualizacji dla iPhone’ów?

iOS 16.4 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, której premiera jest blisko. Apple udostępni ją w przyszłym tygodniu. Co warto wiedzieć przed instalacją tego uaktualnienia na telefonie? Zebraliśmy potrzebne informacje o iOS 16.4. Nowa aktualizacja wprowadzi całkiem sporo nowości i na liście są także nowe emoji.

iOS 16.4 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple kilka dni temu udostępniło w wersji RC. Wcześniej można ją było testować w ramach poglądowych wydań beta. Co nowego tu znajdziemy i jak przygotować telefon przed instalacją nowego software? Zobaczmy sobie, co warto wiedzieć o tym uaktualnieniu już dziś.

Aktualizacja iOS 16.4 to niewiele nowości

iOS 16.4 to spora aktualizacja dla iPhone’ów, która nie tylko rozwiązuje pewne błędy. Apple z myślą o niej przygotowało też pewne nowości. Na liście są m.in. nowe emoji. Oficjalny wykaz zmian widoczny jest poniżej. W porównaniu do wydania z numerkiem 16.3 jest tego nieco więcej.

Ta aktualizacja zawiera następujące ulepszenia i poprawki błędów:

Na klawiaturze emoji dostępnych jest teraz 21 nowych emotikonów, w tym zwierząt, gestów dłoni i obiektów

Powiadomienia dla aplikacji internetowych dodane do ekranu głównego

Voice Isolation dla połączeń komórkowych nadaje priorytet Twojemu głosowi i blokuje hałas otoczenia wokół Ciebie

Duplikaty albumu w Zdjęciach rozszerzają obsługę wykrywania zduplikowanych zdjęć i filmów w udostępnionej bibliotece zdjęć iCloud

Obsługa VoiceOver dla map w aplikacji Pogoda

Ustawienie ułatwień dostępu, aby automatycznie przyciemniać wideo po wykryciu błysków światła lub efektów stroboskopowych

Rozwiązuje problem, przez który żądania Poproś o zakup od dzieci mogą nie pojawiać się na urządzeniu rodzica

Rozwiązuje problemy, w których termostaty kompatybilne z Matter mogły przestać reagować po sparowaniu z Apple Home

Optymalizacje wykrywania upadków w modelach iPhone 14 i iPhone 14 Pro

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Aby uzyskać informacje na temat zawartości związanej z bezpieczeństwem w aktualizacjach oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę.

Instalacja iOS 16.4 na iPhone’ach prosta

Apple udostępni iOS 16.4 dla iPhone’ów pewnie we wtorek wieczorem naszego czasu. Zapewne w okolicy godziny 19:00. Instalacja będzie możliwa po udaniu się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Po chwili pojawi się informacje o dostępności nowego oprogramowania. Pamiętajmy, że instalacja będzie możliwa w momencie, gdy telefon będzie naładowany w co najmniej 50 proc. lub też 20 proc. i będzie podłączony do źródła zasilania.

Ponadto w przyszłym tygodniu Apple udostępni także inne uaktualnienia. Są to macOS 13.3 Ventura, watchOS 9.4 oraz tvOS i iPadOS z numerkami 16.4. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na dostępność nowego oprogramowania.

źródło: opracowanie własne