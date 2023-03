iOS 16.4 RC już jest — co nowego? Wykaz nowości z aktualizacji

IOS 16.4 RC to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, która trafiła w ręce testerów. Co nowego tu znajdziemy? Tym razem nowości nie brakuje. Na liście są nowe emoji, odświeżona architektura aplikacji Dom czy izolacja głosu dla połączeń komórkowych. Aktualizacja iOS 16.4 zostanie udostępniona dla wszystkich na dniach.

iOS 16.4 RC to aktualizacja, która do niedawna znajdowała się w fazie beta testów. Apple udostępniło finalny build deweloperom oraz członkom biorącym udział w publicznym programie pilotażowym. Uaktualnienie dla wszystkich użytkowników zostanie udostępnione za kilka dni. Co nowego tu znajdziemy? Oficjalnym wykaz nowości widoczny jest poniżej.

Aktualizacja iOS 16.4 RC – co nowego / wykaz nowości

Ta aktualizacja zawiera następujące ulepszenia i poprawki błędów:

Na klawiaturze emoji dostępnych jest teraz 21 nowych emotikonów, w tym zwierząt, gestów dłoni i obiektów

Powiadomienia dla aplikacji internetowych dodane do ekranu głównego

Voice Isolation dla połączeń komórkowych nadaje priorytet Twojemu głosowi i blokuje hałas otoczenia wokół Ciebie

Duplikaty albumu w Zdjęciach rozszerzają obsługę wykrywania zduplikowanych zdjęć i filmów w udostępnionej bibliotece zdjęć iCloud

Obsługa VoiceOver dla map w aplikacji Pogoda

Ustawienie ułatwień dostępu, aby automatycznie przyciemniać wideo po wykryciu błysków światła lub efektów stroboskopowych

Rozwiązuje problem, przez który żądania Poproś o zakup od dzieci mogą nie pojawiać się na urządzeniu rodzica

Rozwiązuje problemy, w których termostaty kompatybilne z Matter mogły przestać reagować po sparowaniu z Apple Home

Optymalizacje wykrywania upadków w modelach iPhone 14 i iPhone 14 Pro

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Aby uzyskać informacje na temat zawartości związanej z bezpieczeństwem w aktualizacjach oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę.

Nowe emoji z iOS 16.4 RC obejmują m.in. zwierzęta, nową buźkę czy też przedmioty. Pochodzą one z ostatniego uaktualnienia Unicode. Inne ciekawa nowości to izolacja głosu dla połączeń komórkowych czy powiadomienia ze stron na głównym ekranie. Aktualizacja wprowadza też nową architekturę dla aplikacji Dom, co Apple próbowało wdrożyć już wcześniej, ale wtedy się nie udało.

Finalna wersja iOS 16.4 dla wszystkich za kilka dni

iOS 16.4 RC to aktualizacja, która na razie trafiła w ręce testerów. Apple udostępni ją dla wszystkich użytkowników iPhone’ów za kilka dni. Powinno to nastąpić 28 marca, czyli w najbliższy wtorek. Wtedy uaktualnienie będą mogli zainstalować wszyscy. Premiera zbiegnie się w czasie z debiutem innego oprogramowania. Są to iPadOS i tvOS 16.4, watchOS 9.4 oraz macOS 13.2 Ventura. Nie pozostaje nic innego, jak tylko cierpliwie czekać na dostępność.

źródło: opracowanie własne