iPadOS 17 na wizualizacji. Tak mógłby wyglądać nowy system Apple dla iPadów

iPadOS 17 to aktualizacja dla tabletów iPad, którą Apple pokaże światu w czerwcu. Nastąpi to w trakcie keynote otwierającego WWDC 2023. Tymczasem światło dzienne ujrzała ciekawa wizualizacja. Stworzył ją Parker Ortolani, który w przeszłości serwował nam podobne koncepty. Zobaczmy sobie, jakie zmiany proponuje autor.

Udoskonalony Stage Manager

Stage Manager to funkcja, którą tablety iPad otrzymały w zeszłym roku. Początkowo sprawiała one różne problemy. Wizualizacja iPadOS 17 autorstwa Ortolaniego zakłada różne zmiany powiązane z pracą na podzielonym ekranie. Miałoby to zapewnić bardziej spójny widok systemu oraz ułatwić dostęp do poszczególnych aplikacji.

Tarcza Apple Pencil oraz lepszy dock i ekran startowy

iPadOS 17 mógłby wprowadzić także specjalna tarczę w trakcie pracy z ołówkiem Apple Pencil. Widzimy, że na specjalnym kole byłyby wyświetlane różne opcje, które dałyby łatwy dostęp do różnych funkcji, w tym proponowanych akcji. Następnie mamy udoskonalenia dla docka oraz ekranu startowego. Wśród nowości pojawia się nowe menu kontekstowe.

Menu skrótów i odświeżony ekran blokady

Ortolani w swojej wizualizacji systemu iPadOS 17 dla iPadów proponuje także odświeżony ekran blokady. Widzimy, że jest on mocno inspirowany tym, co doskonale znamy już z iPhone’ów z iOS 16. Ma on pomieścić nawet do dziewięciu widżetów. Natomiast po prawej stronie znalazłaby się sekcja z powiadomieniami. Wygląda to bardzo ciekawie. Natomiast skróty miałyby otrzymać nowe menu kontekstowe, co miałoby ułatwić dostęp do pewnych opcji.

Wizualizacja iPadOS 17 z pewnością ciekawa

Wizualizacja systemu iPadOS 17 opracowane przez Parkera Orteliniego z pewnością jest ciekawa. Trudno jednak powiedzieć, ile tak naprawdę ma wspólnego z rzeczywistością. Pamiętajmy, że o nowym systemie Apple dla tabletów iPad wiadomo obecnie bardzo niewiele. Firma stara się go skrupulatnie skrywać w tajemnicy do debiutu, który odbędzie się dopiero za kilka miesięcy.

Zapowiedź na WWDC 2023

Oficjalna prezentacja iPadOS 17 odbędzie się w trakcie keynote otwierającego WWDC 2023. Dokładny termin nie jest na razie znany, ale zapewne nastąpi to w pierwszej połowie czerwca. Potem deweloperzy aplikacji otrzymają dostęp do poglądowej wersji oprogramowania. Publiczne beta testy rozpoczną się później, bo zapewne dopiero w lipcu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na zapowiedź.

