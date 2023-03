iPhone 15 Pro Max otrzyma rekordowo cienkie ramki

iPhone 15 Pro Max będzie pod pewnym względem rekordzistą. Apple planuje umieścić w tym smartfonie ekran mający rekordowo cienkie ramki. Jej szerokość wyniesie zaledwie 1,55 mm. Obecnie liderem pod tym względem jest smartfon Xiaomi 13, ale Apple iPhone 15 Pro Max w tej kategorii ma go przebić.

iPhone 15 Pro Max to smartfon, który zapewni ustali kilka nowych rekordów pod różnymi względami. Nowe informacje o flagowcu Apple na 2023 r. uzyskał leaker Ice Universe. Te obejmują ekran mający dostać rekordowo cienkie ramki. Obecnie liderem jest tu Xiaomi 13, ale nowy model z iOS ma go pod tym względem przebić.

Szerokość ramki w modelu Xiaomi 13 wynosi 1,81 mm. Natomiast Apple w smartfonie iPhone 15 Pro Max planuje zejść do poziomu zaledwie 1,55 mm i będzie to absolutny rekord pod tym względem. Dla porównania w iPhonie 14 Pro Max jest to 2,17 mm. Różnica będzie więc znacząca.

Apple iPhone 15 Pro Max to nie tylko cienkie ramki

iPhone 15 Pro Max ma wyróżniać się też pod innymi względami. Apple planuje umieścić boczne ramki wykonane z tytanu. Następnie mamy aparat fotograficzny, który ma dostać obiektyw peryskopowy. Będzie to nowość w telefonach z iOS, która powinna pozwolić na uzyskanie znacznie większych możliwości z zakresu zoomu.

