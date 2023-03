iOS 16.4 — kiedy finalna aktualizacja dla iPhone’ów?

iOS 16.4 to większa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która jest blisko. Kiedy zostanie ona udostępniona dla wszystkich użytkowników telefonów Apple? Wszystko wskazuje na to, że nastąpi to jeszcze przed końcem miesiąca. Prawdopodobnie debiut iOS 16.4 zbiegnie się w czasie z premierą Apple Music Classical.

iOS 16.4 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która obecnie znajduje się na etapie beta testów. Wielu właścicieli smartfonów z logo Apple tak naprawdę wypatruje jej finalnej wersji, bo nie interesują się programem pilotażowym. Kiedy to nastąpi? Wygląda na to, że jeszcze przed końcem tego miesiąca.

Kiedy firma może udostępnić finalne wydanie iOS 16.4? Prawdopodobnie nastąpi to 28 marca. Dlaczego tego dnia? Wtedy ma odbyć się premiera Apple Music Classical. Co prawda nie wymaga to nowej wersji oprogramowania, ale będzie to dobry moment na udostępnienie uaktualnienia. Jest coś jeszcze, co przemawia za marcem.

Aktualizacja iOS 16.4 dla iPhone’ów w marcu przez 5G

Ponadto iOS 16.4 ma wnieść wsparcie dla sieci 5G w iPhone’ach na wybranych rynkach i wiemy, że tak ma być w przypadku brazylijskiego Claro. Operator twierdzi, że nastąpi to jeszcze przed końcem tego miesiąca. Tak więc finalna aktualizacja rzeczywiście ma szansę pojawić się pod koniec marca.

źródło: opracowanie własne