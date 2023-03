iOS 16.4 beta 3 do pobrania. Apple udostępnia nową aktualizację dla iPhone’ów

iOS 16.4 beta 3 to nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów, którą udostępniło Apple. Ponownie znajdziemy tu pewne zmiany i nowości, których to finalnie będzie jeszcze więcej. Zobaczmy sobie, co nowego do iOS 16.4 beta 3 wprowadziło Apple i kiedy spodziewać się finalnej aktualizacji.

iOS 16.4 beta 3 to już trzecie wydanie poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów, którego publiczne testy rozpoczęły się w lutym. Apple ponownie wprowadziło pewne modyfikacje oraz zmiany. W poprzednich dwóch wydaniach było ich znacznie więcej. Zobaczmy sobie, co nowego dodano teraz.

Apple w iOS 16.4 beta 3 wprowadziło zmiany związane z testowaniem oprogramowania w wersji beta. Firma pozwoli na zalogowanie się innym Apple ID, co otwiera nowe możliwości i jest też związane z planami producenta z zakresu ograniczenia współdzielenia profili dających do tej pory dostęp do deweloperskich wersji systemu.

Aktualizacja iOS 16.4 beta 3 wprowadza też inne zmiany

W iOS 16.4 beta 3 znaleziono też kod związany z działaniem CarKey, co wskazuje na ograniczenia funkcjonalności bez chipu UWB. Obecnie działa to też na iPhone’ach, które mają tylko NFC, ale to może ulec zmianie. Dodano też nowe kolory dla tarcz smartwatchy z watchOS. Finalna aktualizacja powinna być gotowa w tym lub przyszłym miesiącu.

źródło: opracowanie własne