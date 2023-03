iPhone SE 4 ma bazować na modelu 14. Apple umieści w nim własny modem 5G

iPhone SE 4 to smartfon, który nadal jest w planach Apple. Sprawdzone w przeszłości źródło raportuje, że telefon ma bazować na modelu 14 oraz otrzyma autorski modem 5G. Jednak tylko z obsługą Sub 6 GHz. Premiera smartfona iPhone SE 4 prędko się nie odbędzie i na ten telefon trochę sobie jeszcze poczekamy.

iPhone SE 4 to smartfon Apple, który pojawi się w ofercie. Pomimo tego, że prace nad nim zostały niedawno wstrzymane. Nowe informacje na temat tego telefonu uzyskał analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino. Czego się dowiadujemy?

Kuo twierdzi, że iPhone SE 4 będzie bazować pod kątem designu na modelu 14. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się 6,1-calowego ekranu z notchem czy prawdopodobnie podwójnego aparatu fotograficznego. Tak więc zmian w porównaniu do obecnej generacji brakować nie będzie.

Apple iPhone SE 4 ma dostać autorski modem 5G

Źródło informacji twierdzi również, że Apple w modelu iPhone SE 4 będzie chciało umieścić własny modem 5G. Prace nad nim trwają już od kilku lat. Niestety zabraknie wsparcia dla mmWave. Ma pojawić się tylko obsługa Sub 6 GHz. Więcej informacji nie podano. Premiera telefonu odbędzie się najwcześniej w 2024 r. Do tego czasu będzie on zapewne jeszcze obiektem wielu przecieków.

