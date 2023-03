iPhone 14 (Plus) otrzyma od Apple nowy kolor. W drodze żółty wariant

iPhone 14 Plus i 14 wkrótce dostaną nowy kolor obudowy. Apple planuje go wprowadzić do oferty wiosną i wiemy, że ma to być żółty odcień. Takie informacje przekazało sprawdzone w przeszłości źródło. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie modele iPhone 14 dostaną wspomniany kolor obudowy.

iPhone 14 (Plus) dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych obudowy. Tymczasem dowiadujemy się, że wkrótce w ofercie pojawi się nowy kolor dla tych telefonów. Apple ma go wprowadzić na wiosnę. Takie informacje uzyskał serwis źródłowy, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki na temat planów giganta z Cupertino.

Nowy kolor obudowy dla modeli iPhone 14 i Plus to żółty. Dołączy on do sześciu istniejących odcieni. Taki wariant był dostępny już wcześniej, m.in. w przypadku jedenastek, co widać na załączonych w tym artykule renderach.

Nowy kolor modeli Apple iPhone 14 Plus być może na dniach

Pewne źródła twierdzą, że Apple wprowadzi do oferty nowy kolor obudowy dla smartfonów iPhone 14 i Plus już w przyszłym tygodniu. Odbędzie się to bez większego rozgłosu. Firma zrobi to poprzez komunikat prasowy. Pewnie niedługo po tym rozpocznie się przedsprzedaż, a nieco później telefony pojawią się w sklepach. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów.

