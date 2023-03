iOS 16.4 beta dostaje pilne uaktualnienie zabezpieczeń od Apple

iOS 16.4 beta to poglądowe oprogramowanie dla iPhone’ów, które znajduje się na etapie programu pilotażowego. Apple udostępniło nowe pilne uaktualnienie zabezpieczeń. Jest to pomniejsza aktualizacja powiązana z łatkami bezpieczeństwa. W tej wersji iOS 16.4 beta próżno szukać jakichkolwiek nowych funkcji.

iOS 16.4 beta 2 Apple udostępniło wcześniej w tym tygodniu. Teraz pojawiła się nowa aktualizacja dla tej wersji oprogramowania. Jest to nowe pilne uaktualnienie zabezpieczeń, które firma udostępniała już przy okazji testów wydania z numerkiem 16.2. Co nowego tu znajdziemy?

Aktualizacja jest niewielka. Nowe pilne uaktualnienie zabezpieczeń dla iOS 16.4 beta waży tylko około 20 MB. Co ważne, instalacja tego oprogramowania jest bardzo krótka. Normalnie proces trwa znacznie dłużej, ale w tym przypadku patche instalowane są w bardzo szybkim czasie. Takie wprowadzenie poprawek dla iPhone’ów czeka nas w przyszłości.

Pilne uaktualnienie zabezpieczeń z iOS 16.4 beta bez nowości

Spodziewajmy się, że Apple będzie w ten sposób chciało wprowadzać patche z zakresu bezpieczeństwa. Po to, aby nie czekać do momentu, aż łatek nazbiera się więcej i te następnie zostaną udostępnione w postaci zbiorczego uaktualnienia, jak to jest obecnie. Nie ma jednak pewności, że będzie tak już od finalnej wersji iOS 16.4. Być może dopiero od aktualizacji z numerkiem 17.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla AirPods Pro

źródło: opracowanie własne