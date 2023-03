iOS 16.4 beta 2 – co nowego w aktualizacji dla iPhone’ów?

iOS 16.4 beta 2 to najnowsza aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów, którą udostępniło Apple. Co nowego tu znajdziemy? Okazuje się, że nowości nie brakuje i są też widoczne pewne zmiany. Zobaczmy sobie, co Apple wprowadziło w aktualizacji iOS 16.4 beta 2 i kiedy spodziewać się jej finalnej wersji.

iOS 16.4 beta 2 to już drugie poglądowe wydanie nowego oprogramowania dla iPhone’ów pierwszej wersji udostępnionej przez Apple w lutym. Znajdziemy tu sporo nowości i nie zabrakło ich także w najnowszym uaktualnieniu. Zobaczmy sobie, co nowego wprowadza aktualizacja. Zmiany są i niektóre z nich widać gołym okiem.

Co nowego w iOS 16.4 beta 2

Aktualizacja do iOS 16.4 beta 2 wprowadza pewne nowości. Pierwsze z nich dotyczą Apple Music Classical, co szykowane jest od jakiegoś czasu. W nowym uaktualnieniu znajdują się wzmianki na temat tej aplikacji. Dostrzeżono je w kodzie powiązanym z MusicKit. Sama usługa nie jest na razie dostępna. Widzimy jednak, że firma ją przygotowuje.

Apple w iOS 16.4 beta 2 przywróciło również opcję związaną z animacją dla przewracania stron w aplikacji Książki. W zeszłym roku ją wyłączono, a teraz pojawia się jako funkcja do wyboru przez użytkownika. Niby niewiele, ale jednak cieszy. Następnie mamy nowości związane z wprowadzeniem Apple Pay w kolejnym kraju. Tym jest Korea Południowa. Warto dodać, że firma pracuje nad wprowadzeniem usługi do tego państwa już od 2017 r.

iOS 16.4 beta 2 to aktualizacja, która wprowadza także nowy ekran powitalny w aplikacji Podcasty. Informuje on o tym, jakie nowości zostały wprowadzone do usługi. Są to m.in. kanały w bibliotece, uaktualnienia CarPlay i nie tylko. Wprowadzono także pomniejsze usprawnienia obejmujące sekcję z ustawieniami dla funkcji Always on z modeli iPhone 14 Pro oraz Max.

Aktualizacja iOS 16.4 dopiero za kilka tygodni

iOS 16.4 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która wprowadzi naprawdę sporo nowości, które dodano już w wydaniu beta 1. Są to m.in. nowe emoji i nie tylko. Spodziewajmy się, że Apple udostępni finalne wydanie tego software dopiero za kilka tygodni. Pewnie nastąpi to na przełomie marca i kwietnia, ale dokładny termin nie jest na razie znany. Na tego typu informacje jest po prostu zbyt wcześnie.

Najpierw czeka nas jeszcze kilka wersji beta iOS 16.4. Przed finalnym wydaniem deweloperzy aplikacji i testerzy otrzymają edycję RC. Aktualizacja dla iPhone’ów zostanie udostępniona wraz z macOS 13.3, watchOS 9.4 oraz tvOS i iPadOS 16.4. Te uaktualnienia również obecnie znajdują się na etapie beta testów.

